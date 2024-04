Détár Enikő megrázó vallomást tett a tragikusan elhunyt Babicsek Bernáttal kapcsolatban

Détár Enikő folyamatos pörgésben van, egy percre sem unatkozik, hiszen nyolc darabban játszik egyszerre. Fergeteges látogatás című előadása nagyon közel áll a szívéhez, lassan a 80. előadásnál tartanak.

Détár Enikő a Fergeteges látogatás című darabban egy jól menő ügyvédnőt alakít (Fotó: Turay Ida Színház)

Voltak nehezebb idők

Enikő számára nem volt egyszerű az elején, partnere ugyanis Babicsek Bernát volt a darabban, aki 2021 év végét tragikus körülmények között váratlanul elhunyt.

Bernát elvesztése után néhány hónapig nem játszottuk ezt a darabot, utána bevallom, volt néhány olyan előadás, amikor beugrott nekem Bernát arca. Azt akkor muszáj volt elrendeznem magamban. Nem tudom, hogy a többiek hogyan birkóztak meg ezzel, nekem furcsa volt és nehéz.

Csapatmunka nélkül nem működik

A színdarab egy rendkívül vidám, jó hangulatú előadás, amelyben egy anya, lánya és egy szerető mindennapjai borulnak fel, amikor a nagymama váratlanul beállít és marad is. Pásztor Erzsi az előadás végén mindig személyesen üzen a közönségnek: azt kéri, a mosolyt, amit a színészek a közönség arcán látnak, vigyék haza és őrizzék meg a szívükben.

„Az az igazság, hogy már nagyon összecsiszolódtunk, szeretjük ezt a darabot, szeretünk is együtt lenni, mi is lelkesek vagyunk. Erzsike élő legenda, akivel jó együtt játszani, inspiráló nekem is és a fiataloknak is, hogy ennyi idősen ilyen végtelen energiája van. Én abban hiszek, hogy teljesen mindegy, hány szereplős egy darab, a csapatmunka a lényeg, hiszen van, aki világosít, hangosít, van, aki zongorázik, ezt másképp nem lehet, csak együtt” - mesélte Enikő.

Détár Enikő: "A színház óriási csapatmunka!" (Fotó: Turay Ida Színház)

Détár Enikő ennek köszönheti bomba formáját

A csinos színésznő lapunknak elmondta, a rengeteg munka mellett odafigyel az étkezésére és sokat tornázik, jógázik.

„Nyilván vannak olyan napok, amikor kicsit kényelmesebben étkezem, de utána behúzom a féket. A színpad karban tart, bele kell férni a jelmezekbe. Ha félévente új ruhákat kellene varratni, az nagyon kellemetlen lenne. Ez engem kötelez.”

Elárulta, kedvese, Péter, amikor teheti, megnézi a színésznő előadásait, mindegyiket látta már többször is.