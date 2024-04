"Véletlenül fedeztem fel" – most vallotta be a világhírű DJ, hogy rákos

Deborah De Luca neve ismerősen csenghet az elektronikus zenét kedvelők körében, a híres lemezlovas évek óta a világ egyik legfelkapottabb DJ-je. Deborah már több alkalommal járt Magyarországon, a hazai népes rajongótábora pedig most is alig várja, hogy augusztusban újra találkozhasson vele. A gyönyörű fiatal művész azonban most egy eddig ismeretlen terepre tévedt, az életéért kellett megküzdenie.

Tumort találtak Deborah de Luca-nál

A világhírű lemezlovas az Instagram oldalán (ahol 2,7 millió követője van) osztotta meg a megdöbbentő történetét, amire nem lehetett felkészülve... Egy rutinvizsgálaton derült ki ugyanis, hogy tumort találtak (feltételezhetően) a petefészkében, aminek csak hetek kellettek volna, hogy áttétet képezzen más szervekre is... Deborah-t azonnal műteni kellett.

„Elmesélem a történetemet abban a reményben, hogy ha csak egy embernek lehet hasznos, már megérte! 2 hete biopszia után rákot diagnosztizáltak nálam. Véletlenül fedeztem fel, egy barátom tapasztalata révén, nem voltak tüneteim, jól voltam (látszólag). A diagnózis után 6/7 nappal volt egy "sürgősségi" műtétem, mert nem volt idő, maximum 1-2 hónapon belül kijött volna a daganat az azt tartalmazó szervből, ami olyan következményekkel jár, amit nem is akarok írni, de amit el tudsz képzelni. Nagyon szerencsés voltam, de nagyon, mert időben felfedeztem, és mert a munkám lehetőséget adott arra, hogy azonnal magánklinikára menjek” – írta a híres Dj a közösségi oldalán, aki a műtéti sebeit is megmutatta a nagyközönségnek.

„Az idő a legértékesebb dolog”

Deborah így folytatta a beszámolóját:

Neked, olvasóm, azt mondom, hogy figyelj a testedre, ne érezd magad furcsának! Egy szűrővizsgálattal elkerülheted azt, amit én sajnos megtapasztaltam. Ezekben az esetekben az idő a legértékesebb dolog, hogy esélyt kapjunk, hogy azokkal lehessünk, akik szeretnek minket.

„A daganatot tartalmazó szervet eltávolították, már jól vagyok, el is utaztam Szaúd-Arábiába játszani... Nem tudok egyhelyben ülni. Szerencsére ott van a turnémenedzserem/barátom, aki tudja, hogyan kell szúrni a véralvadásgátlót. Most jól vagyok! Nagyon szerencsés voltam, nagyon szerencsés! Vigyázzatok magatokra!” – írta.

Deborah De Luca pozitívan látja a jövőjét, a jelen állás szerint minden eddig lekötött koncertjét megtartja, így a Budapest Parkban is ott lesz augusztus 19-én.