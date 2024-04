Curtis olyan képet rakott ki, amit Horváth Éva sem tudott szó nélkül hagyni

Curtis nem kevés botrányt tudhat maga mögött, de úgy tűnik, hogy manapság inkább nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet él. Fontos számára egyebek között a zene, a foci, a barátok és persze a család. Boldogok a barátnőjével, Barnai Judittal, illetve a kisfia is központi szerepet tölt be az életében – rendszeresen posztol is róla.

Curtis és Barnai Judit

Curtis most is egy nagyon cuki fotót tett közzé a fiáról, de sokan le is döbbentek, ugyanis olyan nagyot nőtt, hogy az valami elképesztő. A kommentelők többsége alig akart hinni a szemének, sőt, még a csinos híresség, Horváth Éva sem tudta szó nélkül hagyni a rapper posztját, amit rögtön rengetegen kedveltek.

A kis szép feje

– írta Horváth Éva, akit ezek alapján rendesen lenyűgözött Curtis gyermeke.

Kabát Peti is hagyott a posztnál egy kedves kommentet. Curtis láthatóan rendkívül büszke a kisfiára, és érezhetően nagyon szereti őt. A gyermek valóban sokat nőtt, pedig a rapper elárulta, hogy még csak most lesz 5 éves – és már most látszik, hogy legalább annyira rajong a fociért, mint az apukája.

Itt lehet megtekinteni Curtis posztját: