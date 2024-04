„Picit megrettentünk” – életre szóló élményben volt része Csutinak és gyönyörű szerelmének

Szabó András Csuti márciusban egy fantasztikus születésnapi ünnepségen kapott csodálatos élményt ajándékba kedvesétől, egy focimeccsel egybekötött római utazást. Hiszen az üzletember nem titkoltan a Fradi mellett hatalmas AS Roma drukker is.

Csutit már gyerekkorában lenyűgözte az olasz főváros (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– A nagypapámtól örököltem a szeretetemet Róma iránt. Rengeteget mesélt az olasz történelemről, kultúráról. Az iskolának hála még olaszul is tanultam, annyira magával ragadott az ország varázsa – kezdte a Borsnak Csuti, aki azt is elmondta, hogy 2006-ban, amikor a foci világbajnokságot megnyerték az olaszok, éppen kint tartózkodott, ami számára is egy eufórikus élmény volt.

Minden római utcát ismer Csuti

Csuti már többször is járt az olasz fővárosban, így nem meglepő módon már szinte minden pontját ismeri. Megunni se tudja, a mai napig élvezi a város hangulatát, az embereket, ahogy ő mondja, a város múltját, a jelenét, a kockás abroszos trattoriákat.

– Könnyen tudnék idegenvezetést tartani, de úgy gondolom, hogy viszonylag közel van, gyönyörű, és sokkal megfizethetőbb, mint mondjuk Párizs. Plusz én tíz évig is elélnék az ottani szendvicseken – nevetett.

Persze Biussal minden klsszikus látványosságot megnéztünk, a Trevi-kutat, a Spanyol lépcsőt, a Colosseumot. Szerettük volna a Vatikánt is meglátogatni, de sajnos csak az utolsó napon tudtunk odamenni, így az egy következő alkalomra marad. Szerintem oda minden keresztény embernek érdemes lenne elmennie, olyan energiája van a helynek. Én például imádkoztam is ott

– számolt be az élményeiről Csuti, aki azt is elmondta, hogy annyira lenyűgözik a tavernák, a római élet, hogy akár az otthonának is el tudná képzelni.

Szerelmével szurkolta végig a mérkőzést

A városnézés mellett az utazás igazi céljáról sem feledkezett meg beszámolni Csuti, aki elmondta, hogy számára mindig csodálatos és megunhatatlan élmény látni a "Derby della Capitale"-t, amikor az AS Roma és a Lazio csap össze.

– Picit megrettentünk, amikor láttuk azt a sok embert három órával a meccs előtt. Ilyenkor a szurkolók hanggránátokkal alapozzák meg a hangulatot. Szegénykém picit félt is a hangzavartól, de megnyugtattam, és egy kis idő után már meg sem rezzent, mert annyira élvezte. Örülök, hogy ezzel az utazással újabb nagyszerű élményt tudtam megélni a kedvesemmel – zárta Csuti.