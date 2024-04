Csikos Sándor lett Nemzet Színésze

A Nemzet Színésze cím annak a művésznek adományozható, aki betöltötte a 62. életévét, 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20 évadot – évadomként legalább egy szerepben – a Nemzeti Színház színpadán töltött. A címet legfeljebb tizenketten viselhetik egyszerre, mostanra azonban tízre csökkent a létszámuk. A mostani helyzet minden tekintetben rendkívüli: Benedek Miklós 2024. január 9-i halálát követően igyekeztek új tagot találni, de közben, március 30-ánsajnos elhunyt Tordy Géza is... A Nemzet Színészének megválasztását a teátrum vezérigazgatójának, Vidnyánszky Attila sérülése is késleltette, így a hosszas várakozás végül rekordot is döntött: 86 napig nem választottak új Nemzet Színészét, ezzel megdöntve az eddigi, 71 napos csúcsot is.

Meg van az új tag

A tízre fogyatkozott Nemzet Színészei 2024 április 4-én körülbelül másfél órás tárgyalás során végül úgy döntöttek, hogy köreikbe Csikos Sándor színművészt választják.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész felvételét egyhangúlag fogadták el.

A Nemzet Színésze címet 2000. augusztusa óta ítélik oda a magyar színjátszás legkiválóbb művészeinek. Legutóbb, Csomós Mari halálát követően Pogány Judit lett a Nemzet Színésze.