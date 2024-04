Bővült Horváth Gréta családja, már meg is mutatta a jövevényt - Fotó

Horváth Gréta a szakítása után hatalmas változáson ment keresztül. Rengetegett fogyott, életmódot váltott, rendszeresen jár el kirándulni, és azóta plasztikai beavatkozáson is részt vett, hogy jól érezze magát a bőrében.

Horváth Gréta / Fotó: TV2

A változásnak azonban nem mindenki örült, sokan már azt állították, hogy felismerhetetlen lett a celeb. Azonban a bírálatok nem hatották meg Horváth Grétát, aki mindezek után is örömmel számol be a magánéletéről közösségi oldalán. Az influenszer celeb a minap mutatta meg követőinek, hogy egy igen morcos cicussal lett gazdagabb. A jószágnak Gréta azonnal mindent be is szerzett, de még a barátkozás egyelőre várat magára, és még nevet sem adtak a számára.

- "Plusz egy cica, maradhat?" Lett cicánk, Lavina. De egyelőre a „ciccc, ciccc” nemzetközi macskahívó sem működik nála. Viszont a kajás zacskónak a csörgése minden macskának ismerős jelzés. Nagyon aranyos, majd barátkozunk még - írta Instagram-posztájában Horváth Gréta.