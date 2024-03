Szívmelengető fotó: Horváth Gréta megmutatta a mamáját – és ez még nem minden!

Horváth Gréta nem nagyon mutatja meg a családját a közösségi oldalain, most azonban kivételt tett, és kitett egy fotót a mamájáról. Ráadásul egy szívmelengető történetet is megosztott követőivel.

Horváth Gréta kedves történetet osztott meg a számára oly kedves asszonyról Fotó: TV2

– Sikerült tegnap kitalálni, hova repüljön mama! Életében nem ült még repülőn, és nagy vágya volt. Irány akkor Ciprus! Tegnap megvettük a jegyet, illetve szállást is foglaltunk. Csatlakozik hozzánk a család többi tagja is, akik el tudnak szakadni a munkából. Szóba került rengeteg hely, ahol érdemes pár napot eltölteni. Végül Ciprus nyert, mert én sem jártam még ott, és ha jól tudom, ott vannak szép helyek. Azért ilyenkor nagyon hálás vagyok, hogy van kit meglepni, és azért is mert van egy szuper családom, akik tudnak csatlakozni. Tegnap bevásároltunk mamával nyári ruhákat, illetve a 25 éves fürdőruháját is lecseréltük. Szerintem itt volt az ideje – írta az aranyos történetet a fotó mellé Gréta.