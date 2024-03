„Volt közös témánk” – közös fotón ölelik egymást Meggyes Dávid exei, Horváth Gréta és Stana Alexandra

Korábban már lapunk is foglalkozott vele, hogy sokaknak feltűnt az elképesztő hasonlóság Stana Alexandra és Horváth Gréta között. Ez főleg azután lett szembetűnő, hogy utóbbi rengeteget fogyott, valamint plasztikai beavatkozásokon is átesett.

Közös fotót posztolt Horváth Gréta és Stana Alexandra Fotó: Instagram

Meggyes Dávid a közös pont Horváth Gréta és Stana Alexandra életében

Adódik a kérdés, hogy miért pont a gyönyörű táncoshoz hasonlítgatják a sztármamit, nos, a válasz a egyszerű: mindketten Meggyes Dávid exei. Dávid a Grétával való szakítása után jött össze Alexandrával, azonban az ő kapcsolatuk is zátonyra futott.

Sokan egyenesen Marics Petit sejtették a páros szakítása mögött, ugyanis a Dancing with the Starsban – és azóta is – olyan jól működött köztük a kémia, hogy a rajongók egyből összeboronálták őket. Legnagyobb szívfájdalmukra azonban az énekes és a táncos nem győzi hangsúlyozni, hogy csak baráti a kapcsolatuk.

Volt miről beszélniük a csajoknak

Most pedig ismét felforrt a hangulat a két fekete szépség körül, olyannyira, hogy Horváth Gréta legújabb Instagram-bejegyzése szabályosan felrobbantotta az internetet. Ugyanis nem mással posztolt közös fotót, mint „riválisával”, Stana Alexandrával.

Volt közös témánk

– írta a bombasztikus képhez Gréta.

Vegyes fogadtatás kapott a közös fotó

Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a két szépség rajongói azonnal megrohanták a kommentszekciót, sokan nem hittek a szemüknek, illetve annak is többen hangot adtak, hogy így viselkedik egy igazi nő. De persze jöttek negatív kritikák is, valaki szerint például borzasztóan ciki, hogy ezt bevállalták…

„Először azt hittem rosszul láttam, majd visszapörgettem, hogy mivan?!”

„Így viselkedik egy igazi nő”

„Legalább lesz egy közös képe Rólatok. Királyak vagytok”

„Szerintem ez egyáltalán nem »menő«!! De inkább nem részletezném, hogy miért! Nekem rettentően ciki lenne így mutatkozni!”

– írták mások mellett a kommentelők.