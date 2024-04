Boltot nyitott a Viszkis: Ambrus Attila nagy dobásra készül

Ambrus Attila még a börtönben tanulta ki a fazekas szakmát, amit azóta mesteri szinten művel. Az egykori bankrabló ma már családos ember, és saját vállalkozása van, ahol a saját kézzel készített agyagedényeit árulja. Attila nem titkoltan ezzel a munkával tartja el feleségét és két gyermeküket, ezért a lehető legtöbbet dolgozik. Emellett az országot is rendszeresen járja, hogy a különböző vásárokban, piacokon árulja portékáit.

Ambrus Attila rengeteget dolgozik minden nap, hogy eltartsa családját (Fotó: Cseh Gábor)

Március elején nagy bejelentést tett Ambrus Attila

Március elején jött a fordulópont, mert a rengeteg munka meghozta gyümölcsét, és a webshopja mellett saját bolt nyitását is tervezte. Attila a közösségi oldalán tudatta az örömhírt a követőivel, akiknek több részletet is elárult az üzletről. Például azt, hogy húsvétkor nyitja meg, és persze nyitási akciókkal is kedveskedik a betérőknek. A helyszín egyedi díszítést kapott, mert egy, a Viszkis eddigi életét bemutató festmény is felkerült az eladótérbe.

– Készül az Ambrus Attila kerámia márkabolt Szentendrén... a háttérben az élettörténetem fontosabb mozzanatai láthatók. Ezúton is köszönöm Kostyál Viktornak a nagyszerű festményt! – írta közösségi oldalán Attila, aki egy képet is melléket a a különleges alkotásról.

Úgy érzi, hogy jó úton halad, és nagy az érdeklődés

Miután lement a nyitási hajrá, Ambrus Attilát megkereste a Bors munkatársa, aki feldobódva mesélt arról, hogy milyen volt a húsvéti hétvége.

Még nagyon sok újdonsággal és meglepetéssel készülök, mert nem csak az agyag portékámat fogom értékesíteni. De így is nagyon nagy volt az érdeklődés. Persze nem szeretném elkiabálni, de úgy érzem, nagyon jól haladunk ezzel a kis boltunkkal. Jelenleg a feleségem van a boltban, mert én csütörtökön megyek az ónódi vásárba, így arra készülök. Legközelebb hétvégén tudok a boltban serénykedni

– mesélte mosolyogva Ambrus Attila, aki hozzátette, hogy nagyon büszke erre a boltra.