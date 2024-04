„Nagyon szeretnék kisbabát” – az Exatlon szépsége már a babaruhákat nézegeti

Az Exatlon Hungary sztárja márciusban pocakos fotóval jelentette be a nővére terhességét, és már alig várja az új családtagot. Pap Dorci teljes babalázban ég és nagyon készül a nagynéni szerepre. Sőt, most azt is elárulta, hogy milyen keresztanya lesz, és hogy mit gondol az anyaságról.