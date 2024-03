Gólyahírt jelentett be az Exatlon csinibabája, záporoznak a gratulációk

Sugárzó mosollyal az arcán jelentette be Pap Dorci: bővül a családjuk. Az Exatlon című sportrealityből is ismert fiatal lány nagynéni lesz, nővére ugyanis az első babáját várja.

Pap Dorci nagynéni lesz. (Fotó: Szabolcs László)

Nagynéni lesz Pap Dorci

Az Exatlonban a Kihívók csapatát erősítő Dorci a közösségi oldalán osztott meg egy kedves tesós fotót, amit ide kattintva nézhetsz meg.

A legkedvencebb Kismamám! The Babyyyyy is comiiiing!

– lelkendezett Dorci az Instagramon, a követői pedig elárasztották szivecskékkel és gratulációkkal.

Focistát szeret Dorci?

Ami Dorci saját szerelmi életét illeti, nos, azt jótékony homály fedi. Ez alighanem tudatos döntés volt részéről, megelégelhette, hogy annak idején szétcincálták kapcsolatát és szakítását is a szintén Exatlonos Esztergályos Patrikkal. A két sportoló 2022-ben jött össze, hamar össze is költöztek, ám néhány hónap múlva már a szakításukról lehetett olvasni.

Míg Patrikra azóta rátalált a szerelem, sőt, titkos esküvő keretein belül év végén férj is lett, addig Dorci az eset után nem sokkal azt nyilatkozta, hogy boldogan éli az egyedülállók életét. Az utóbbi hónapokban azonban felreppent a pletyka, hogy már nem is annyira szingli. A jelek szerint Majka és Curtis jó barátja, a labdarúgó Badalik Szabolcs rabolhatta el a szívét. Tavaly év végén többször együtt jelentkeztek be bulikról, a jóképű férfi pedig még a Dancing with the Stars legutóbbi évadának forgatására is elkísérte Dorcit, ahol jóformán sajátjaként ölelgette a lány kutyusát, Mangót.