Hazatértek az Ázsia Expressz szereplői, Tilla: „Van mit kipihenni”

Ahogy arról már beszámoltunk, az ázsiai földrészre visszatérve hamarosan elindul az Ázsia Expressz új évadának forgatása. Ezúttal is nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét a Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, hogy a megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a tízmillió forintos fődíjért.

Ázsia Expressz új évada ősszel lesz látható a TV2-n (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz szereplői rengeteg élménnyel gazdagodtak

Till Attila és Stohl András, a Dancing with the Stars álompárja: Mikes Anna és Krausz Gábor, a híres apa-lánya páros: Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István is útnak indult. Csakúgy, mint a népszerű házaspár, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett barátnői párosa, illetve Jolly és Szuperák Barbara, valamint Zámbó Jimmy három fiából kettő, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, és végül, de nem utolsósorban Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende is szerencsét próbáltak a távoli országban.

Március végén a versenyzők összepakoltak és felszálltak a repülőgépre, hogy életük talán egyik legmerészebb kalandjának vágjanak neki. A szerencsésebbek a párjukkal, míg többen a szerelmüket, a családjukat hátrahagyva utaztak el az Ázsia Expressz forgatására. Azóta eltelt egy hónap és a versenyzők visszatértek Magyarországra, ám arra még jó néhány hónapot várnunk kell, hogy kiderüljön, melyik párosnak sikerült a legjobban teljesítenie. Visszatérésük után máris visszavették az „uralmat” a közösségi oldalaik fölött, és néhány kivétellel be is jelentkeztek, hogy ők maguk köszöntsék újra követőiket.

Krausz Gábor és Mikes Anna első, közös nagy kalandján vannak túl (Fotó: TV2)

Till Attila és Stohl András

A TV2 népszerű műsorvezetője aktív a közösségi oldalain, természetesen visszatérése után azonnal köszöntötte rajongóit.

„Visszajöttünk! Itt vagyunk újra! Most akkor visszazökkenünk a megszokott életünkbe!

Nagyon nagy élmény volt, nem gondoltam volna, hogy az Ázsia Expressz ennyire kemény és közben óriási élmény.

– Van mit kipihenni, de megérte! Kíváncsi vagyok milyen lesz a tévében, ott a helyszínen annyi élmény ért minket (jó is, rossz is), amit fel se tudunk még rendesen dolgozni. Örök emlék!” – írta Tilla, aki Stohl Andrással vágott neki a nagy kalandnak.

Krausz Gábor és Mikes Anna

A Séfek Séfe sztárja és a Dancing with the Stars táncosa életük, talán egyik legmeghatározóbb élményében vettek részt. A szerelmeseknek ez volt az első olyan kalandjuk, ahol igazán bebizonyosodhatott, valóban jó párost alkotnak.

„Viszlát Ázsia 🙏🤘 Hello Magyarország ❤️ We missed you 🥰” – írja Krausz Gábor visszatérésük után.

Jolly és Szuperák Barbara

A mulatós sztár és énekes szerelme sem hagyta cserben rajongóikat, egy közös fotóval köszöntötték követőiket.

„Véget ért az Ázsia Expressz, hatalmas kaland volt mindkettőnk számára, hálásan köszönjük ezt az életre szóló élményt TV2 Ázsia Expressz 🙏🏻❤️” – fogalmazta meg érzései Jolly, posztja itt tekinthető meg.

Fotó: TV2

Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián

A Zámbó testvéreknek is nagy kihívást jelentett az Ázsia Expressz.

„Soha nem adnám fel💪💪💪 Ősszel figyelj! 👍👍👍💪💪💪😤😢😢” – írta sokat sejtetően Krisztián.

Cserpes Laura és Cserpes István

Cserpes Laura és édesapja együtt próbálták ki, hogyan boldogulnak készpénz, bankkártya és telefon nélkül. Az énekesnő egy szexi fotóval jelentette be hazaérkezésüket.

„Viszlát Ázsia! Azt hiszem lesz mit mesélnünk” – írja Laura.

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv

A szépségkirálynő férjével vágott a nagy kalandnak. Két kislányukat hagyták itthon, ami azért jelentett számukra extra kihívást, mert messze híresek a családi összetartásról.

„Viszlát Ázsia!

Rengeteg élményt adtál nekünk, de egy darabig a környékedre sem akarunk menni.

– Mindenhol jó, de a legjobb otthon. 🥰🥰” – írta a szépségkirálynő, akinek posztja igen beszédes, de hogy pontosan mire gondolt, ősszel kiderül.

Sáfrány Emese és Béres Anett

A barátnők is bizonyára rengeteg emléket, élményt szereztek az Ázsia Expressz forgatásain. De hogy mennyire sikerült jól „menetelniük”, és régi barátság segítette-e őket a versenyben, egyelőre nem tudni. De Emese szavai árulkodóak...

Véget ért életünk egyik legnagyobb kalandja.

– Nehéz szavakba önteni, és összefoglalni mekkora élmény volt közösen megélni az @azsiaexpressztv2 -t. 🙏🏼 Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk” – olvasható Emese posztjában.