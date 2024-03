Így búcsúztak el az Ázsia Expressz sztárjai

Ahogy arról már beszámoltunk, az ázsiai földrészre visszatérve hamarosan elindul az Ázsia Expressz új évadának forgatása. Ezúttal is nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét a Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, hogy a megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a tízmillió forintos fődíjért.

Ázsia Expressz ötödik évadát a Fülöp-szigeteken forgatják. (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz szereplői elindultak Ázsia felé

Till Attila és Stohl András, a Dancing with the Stars álompárja: Mikes Anna és Krausz Gábor, a híres apa-lánya páros: Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István is útnak indult. Csakúgy, mint a népszerű házaspár, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett barátnői párosa, illetve Jolly és Szuperák Barbara, valamint Zámbó Jimmy három fiából kettő, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, és végül, de nem utolsósorban Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende is szerencsét próbáltak a távoli országban.

Pénteken a versenyzők összepakoltak és felszálltak a repülőgépre, hogy életük talán egyik legmerészebb kalandjának vágjanak neki. A szerencsésebbek a párjukkal, míg többen a szerelmüket, a családjukat hátrahagyva utaztak el az Ázsia Expressz forgatására. Az utolsó pillanatokban azonban még gondoltak a rajongóikra is, és egy-egy pillanatra videóban vagy néhány sorral elbúcsúztak közösségi oldalaikon a követőktől is.

Till Attila és Stohl András mindketten a családjukat hagyták hátra. (Fotó: TV2)

Till Attila a repülőtérre tartva lőtt még egy közös szelfit feleségével, amit egy megható gondolattal posztolt az Instagram-oldalára.

Irány a repülőtér!!!! (Mondjuk érdekes így utazni, hogy szerelmes vagyok a sofőrbe, akit hetekig nem fogok látni…) 😍

– írja Tilla.

Zámbó Krisztián párjának üzent, akit egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyi ideig nem fog látni. Mint ahogy mindenki, természetesen ő is bízik abban, hogy a lehető legtovább versenyben tud maradni, még ha ez azzal is jár, hogy Zsuzsikát sokáig nem ölelheti újra át.

Szia szerelmem. Szeretlek nagyon. Hiányozni fogsz, most indulunk Magyarországról. Próbálok nem túlságosan sietni haza, de azért várom, hogy veled legyek

– mondta a videóüzenetben az énekes.

Stohl András „társával,” Till Attilával jelentkezett be Instagram-oldalán egy szösszenetnyi videóval. A tőlük megszokott humorral búcsúztak a nézőktől.

Sziasztok. Elindul a kaland, legalábbis nagyon bízom benne. Szavazzatok ránk. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de reméljük, hogy jó lesz. Most le kell tennünk, millió puszi, sziasztok

– mondta a színész.

Sáfrány Emese és Béres Anett is egy közös szelfit posztoltak, ezzel mindenki tudtára adva, hogy eljött a nagy nap, és végre útnak indultak Ázsia felé.