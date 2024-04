Így változtatta meg Aureliot az apaság — Fotó

A korábbi VV győztest bár először sokkolta a hír, hogy kislánya született, hamar megszerette a gondolatot. Aurelio a börtönben tudta meg az örömhírt, hogy apa lett, gyermeke édesanyja többször be is vitte hozzá egyéjszakás kalandjuk gyümölcsét. Sofia első látásra levette a lábáról volt villalakót, szabadulása után első útja is hozzá vezetett, azóta pedig a jelek szerint nagyon jó apa-lánya kapcsolat alakult ki köztük.

Aurelio imádja kislányát, még énekelni is szokott neki. (Fotó: Instagram)

Aurelio belejött az apaságba

Korábbi, börtön előtti életéhez képest hatalmasat változott a világ a VV sztárral. Több mint 700 nap, ennyit töltött a rácsok mögött elzárva a külvilágtól Aurelio, ami nagyon megviselte, de sok mindenre rá is ébresztette. Aurelio soha nem akar visszamenni, most már nem csak maga miatt, hanem imádnivaló kislánya miatt is, akibe — nem is tagadja — beleszeretett. Mivel szabadulása előtt csak néhányszor találkoztak, mindent igyekszik bepótolni. Szinte minden idejét Sofiával tölti, amit imád, főleg, amikor azt mondja neki: apa, olyankor mai napig könnyes lesz a szeme.

— Bent mennyi mindent elveszít az ember és, hogy mennyi mindenért nem volt eddig hálás. Főleg ilyen a szeretet, az nem jár, az egy ajándék — mondta nemrég Aurelio, majd hozzátette:

Most az elsődleges célom az, hogy főállású apuka legyek, jó apuka.

— Amióta főállású apa vagyok arra jöttem rá, hogy nekem már nem sok mindenem van, mert ő mindent kisajátít magának. Egyébként anyám szerint, ilyen téren olyan, mint én. Papa, app, meg nagyon ritkán kicsúszik az apa és olyankor végem van. Az felér minden hamburgerrel, minden élménnyel, mindennel. Az tényleg olyan, hogy fantasztikus.

Az érzés azóta csak fokozódott a korábbi botrányhősben, aki szombaton is gyermekével töltötte az időt. Instasztorijában látszik, kölcsönös a szeretet köztük. És most is, mint már többször feltűnik a képeken a gyerkőc gyönyörű anyukája, Niki, akivel egyre inkább úgy látszik egy pár alkotnak.