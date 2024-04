A sztárjósnő elárulta, melyik pár marad együtt Házasság első látásra végén

Házasság első látásra - Azt kijelenthetjük, hogy egyre kacifántosabb a műsor szereplőinek a kapcsolata. Ebből adódóan nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy melyik páros marad végül együtt... Vagyis egy ember azért mégis van! Ő nem más, mint Lénárt Évi sztárjósnő, aki például a Dancing with the Stars végeredményét is megjövendölte... Most pedig lapunknak elárulta, milyen jövő vár a "szerelmesekre".

Házasság első látásra: megjósolták a párok jövőjét (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: megjósolták, melyik pár marad együtt

A műsor jelen állása szerint nincs sok esély arra, hogy bármelyik pár együtt maradjon, de azért tudjuk jól, hogy csodák mindig vannak. Leginkább Enikő és Peti kapcsolatában rezeg a léc, de Petra és Andris sem lehet túl nyugodt, hiszen szinte megállás nélkül veszekednek. A sorba még Gyöngyi és Csaba is beállhat, mivel a minap annyira összevesztek, hogy búcsút is intettek egymásnak.

Nézzük hát meg, mit jósol nekik Évi...

A kártya szerint, akik együtt maradnak, vagyis a legnagyobb esélyük nekik van: ők Bogi és Geri

– kezdte lapunknak a jósnő, aki aztán rátért a többi párosra is. Bár, lehet, hogy kár volt... Tekintve, hogy nem vár túl szép közös jövő rájuk a kártyák szerint.

– Enikő és Peti között nincs minden rendben, nagy színészek, de jó barátság alakul majd ki köztük. Hilda viszont egyáltalán nem fog megfelelő társat találni magának, nagyon magasra teszi a lécet. János szeretne nagyon szerelembe esni, de nem ebben a műsorban fog rábukkanni az igazira. Petráék sem egyszerű esetek... Nagyon kevés az esély arra, hogy komoly kapcsolat legyen köztük – tette hozzá Évi, de hogy bejönnek-e a jóslatai, az majd csak a műsor végén fog kiderülni!