25. házassági Évfordulóján került sokkos állapotba Polgár Tünde

Csak nagyon keveseknek adatik meg, hogy elsőre megtalálják életük szerelmét. Sajnos az a tapasztalat, hogy sok ember hiába keresi a nagy Ő-t egy életen át, nem leli meg. Vannak persze jobb és kevésbé jobb kapcsolataink, de a nagybetűs SZERELEM, a lelki társ megtalálása a kevesek ajándéka. Azt mondják, egy házasság akkor tökéltes, ha a szerelem rózsaszín ködje után erősebbé válik a kötődés. Ha a társunk tényleg a legjobb barátunk, akivel mindent meg tudunk beszélni, de aki mellett önmagunk is maradhatunk, és engedjük a másiknak, hogy a saját elfoglaltságainak is éljen. Ilyen partnert nehéz találni. De nem lehetetlen. Polgár Tünde házassága erre a bizonyíték.

Polgár Tünde nagyon boldog házasságban él

Polgár Tünde már hosszú ideje boldog házasságban él férjével, Polgár Árpáddal. Álompárok bukkannak fel és tűnnek el a hazai celebritások egén, ők azonban olyan stabil és erős kapcsolatban élnek, hogy nem kell attól tartani, hogy véget ér a szerelem. Most éppen a 25. házassági évfordulójukat ünneplik, ennek alkalmából pedig New Orleansba utaztak.

New Orleans az Egyesült Államok egyik legcsodásabb városa. A zene és a tánc fővárosa, ahol a buli soha nem áll meg. Polgár Árpád szenvedélyesen szereti a zenét, éppen ezért ő is nagyon jól érezte magát. De nem volt minden fenékig tejfel. Tünde például meg szerette volna kóstolni a város leghíresebb fánkját, amiért több órát kellett sorban állniuk, és végül olyan cukros édességet kapott, amitől cukorsokkot kapott. Az is kiderült, hogy meglátogatták a temetőt, ahonnan azonban kidobták őket.

