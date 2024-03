"Tóth Andi sokkal jobb volt Tóth Gabinál" - less be az idei Tina Turner emlékkoncertbe

Ahogyan arról már a Bors is beszámolt, idén is megszervezték a Tina Turner emlékkoncertet. A legendás énekesnő tavaly májusban hunyt el, és olyan hatalmas űrt hagyott maga után, amelyet nem lehet pótolni. Éppen ezért szerte a világon emlékkoncerteket szerveztek neki, a sorból pedig Magyarország sem maradhatott ki. 2023-ban bejelentették, hogy a legragyogóbb hazai sztárok fellépésével tartanak emlékkoncertet Tina Turner tiszteletére, és az egyik legnagyobb sztárfellépő Tóth Andi volt. Bár akkor már visszavonult az énekléstől, olyannyira tisztelte Turner munkásságát, hogy tett egy kivételt, és ezen a koncerten fellépett. A koncertet idén is megszervezték, most pedig mások voltak a fellépők.

Tóth Gabi és Tóth Andi is felléptek a koncerten

Ahogyan azt már megírtuk, az idei Tina Turner emlékkoncerten nem Tóth Andi volt a fő szenzáció, hanem Tóth Gabi. Ugyanakkor számos magyar híresség vállalta, hogy színpadra állnak és elénekelnek pár ikonikus dalt a legendás énekesnőtől. Ám a sztárparádé nem csak az énekesekben merült ki. Kiszel Tünde kislánya, Hunyadi Donatella például háttértáncosként lépett fel. Sokat tanult a Dancing With the Stars műsorában, és úgy tűnik, azóta is nagyon szeret táncolni.

Kiszel Tünde most megosztott pár saját felvételt a koncertről, melyeken jól látható, milyen csodálatosan táncol a kis Donatella. Természetesen a rajongók is azonnal kommentelni kezdtek, akik elismerték, hogy bár Donatella nagyon szépen táncolt, azért a tavalyi emlékkoncert jobb volt.

Donatelláék nagyon cukik, de Tóth Andi sokkal jobb volt, Tóth Gabinál

- írta az egyik hozzászóló.