Tóth Gabi is meglépi, amit Tóth Andi - hivatalosan is bejelentették

Ahogyan azt már megírtuk, Tóth Gabi fel fog lépni a Tina Turner emlékkoncerten. Ez azonban sok rajongót aggasztani kezdett, mert félő, hogy ő is Tóth Andi sorsára jut majd. Tóth Gabi és Tóth Andi között igen sok a hasonlóság. Túl azon, hogy megegyezik a családnevük, mindketten fantasztikus hanggal vannak megáldva, ugyanakkor mindketten igencsak megosztják a társadalmat. Temperamentumuk és stílusok ugyanis olyan, hogy valaki vagy imádja őket, vagy utálja - nincs köztes állapot. Ráadásul mindketten egy álomkapcsolatban éltek, s mindkét kapcsolat a nyilvánosság előtt hullott szét a kíváncsi nézők szeme láttára. Van azonban valami más is, amiben hasonlítanak.

Tóth Gabi és Tóth Andi sok szempontból hasonlítanak

Bár Tóth Gabi és Tóth Andi nem kebelbarátnők, azért nem tagadhatják, hogy nagyon sok dologban hasonlítanak. Tavaly visszavonult az énekléstől Tóth Andi, volt azonban egy szívügye, amit még mindenképpen véghez szeretett volna vinni: énekelni kívánt Tina Turner emlékére a 2023-as emlékkoncerten.

A koncert olyannyira mesésen sikerült, hogy idén is megrendezik, ez pedig elképzelhetetlen lenne egy Tóth-lány nélkül. 2024-ben azonban Tóth Andit Tóth Gabira cserélték, s most mindenki fejében megfordult, hogy vajon az ominózus koncert után vajon ő is vissza fog-e vonulni.