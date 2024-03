Jött, látott, győzött: Tóth Andi első helyezést ért el

Szavazást indított a Tények.hu arról, hogy olvasóik szerint ki a legszexibb magyar női híresség. A szavazáshoz képeket soroltak fel, majd megneveztek pár versenyzőt is: Tóth Andit, Sári Évit, Barta Sylviát, Kiss Daniellát, Demcsák Zsuzsát, Bódi Sylvit, Szandit és Köllő Babettet voltak. Fontos, az oldal lehetőséget adott a szavazóknak arra, hogy egyéni lehetőséget is megadjanak, ha a fent felsorolt celebek helyett ők mást tartanának a legszexibbnek.

Tóth Andi jött, látott, győzött. Fotó: TV2

A fent említett nevekkel nem szerettünk volna irányt mutatni vagy a szavazás kimenetelét befolyásolni, így lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy maguk az olvasók adják meg a számukra legszexibb nő nevét.

- írják.

Nos, voltak is olyanok, akik saját kedvencet jelöltek meg. Az egyéni válaszok között ugyanis feltűnt több Dancing with the Starsos profi táncosnő, néhány műsorvezető, vagy épp egykori botrányhős is. Így került a listába Mikes Anna, Lissák Laura, Gelencsér Tímea, Liptai Claudia, Ördög Nóra, Lékai-Kiss Ramóna, Baukó Éva, Király-Virág Anita vagy épp Bíró Ica.

Ők mind sok szavazatot kaptak, ám volt valaki, aki elsőpró sikert aratott: Tóth Andi. Közel ezer ember tartotta őt a legszexibb magyar női hírességnek! A zenész díva után második helyen végzett a Sztárban sztár leszek zsűrije!, Köllő Babett, míg a bronzérmet pedig Sári Évi vitte el.