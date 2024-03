Tóth Andit kirúgták, Szikora Robi sietett a segítségére

Tóth Andi ismét Orsi bőrébe bújt, és visszatért Farkasligetre! Bizony, hétfőn startol a Hazatalálsz második évada, ami az előző szériához hasonlóan végtelenül izgalmas lesz, már csak azért is, mert a történet pont ott folytatódik, ahol befejeződött: Mesi szülinapján, ahová váratlanul betoppan Tamás felesége, Kata. Ám a városban közben megjelenik Tamás egykori főnöke, Gerlóczy alezredes is, Raja pedig rájön, hogy Trixi tőle terhes. És akkor ne feledkezzünk el Orsiról sem, akit éppen most rúgtak ki a munkahelyéről, s úgy érzi, összedőlt körülötte a világ...

Tóth Andi visszatér Orsiként (Fotó: TV2)

Tóth Andi visszatér énekesnőként?

Egy kicsit elevenítsük fel, mi is történt Orsival eddig... Annak idején Andi karaktere a nővérét keresve mutatkozott be, a nézők pedig egy csinos, elszánt és dörzsölt fiatal nőként ismerhették meg. Azt is megtudtuk, hogy nagyon bizalmatlan, és egyedül érzi magát a világban. Emellett a legnagyobb álma az, hogy híres énekesnő legyen. Andi tehát testhezálló szerepet kapott, s még a szerelem is rátalált a sorozatban Márkó személyében.

A történetük viszont nem alakul túl fényesen a folytatásban, hiszen a fiatal srác az, aki először munkát adott Orsinak, majd ki is rúgta őt. Ekkor viszont megérkezett a felmentősereg Szikora Robi személyében, aki azonnal munkát ajánlott búslakodó lánynak... És, hát mi mást, minthogy csatlakozzon hozzá a turnéján, és legyen a vokalistája! Ezzel tehát Orsi álma beteljesülni látszik, így már csak az a kérdés, hogy mit szólnak ehhez a többiek.

Főleg Márkó, aki bár kiadta az útját, de lehet, hogy megbánta a tettét?! Vagy esetleg Trixi, aki éppen Rajától várandós, és szüksége lenne most egy jó barátra...

Ha kíváncsi vagy, hogyan folytatódik Andi története, hétfő este kapcsolj a TV2-re!