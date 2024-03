Titokban váltott partnert Mikes Anna: már ennek a hírességnek oldalán tündököl

Mikes Anna életének nagy részét köztudottan a táncterem tükrös falai között tölti még akkor is, amikor épp nincsen Dancing with the Stars, amelynek a kezdetek óta tagja. A gyönyörű táncosnő ugyanis táncoktatást is vállal, sőt több korosztálynak is táncórákat ad, ebbe beleértve a legkisebb korosztályt is, ahová szerelme kislánya, Hannaróza is jár.

Krausz Gábor kislánya is Annához jár táncórára. Fotó: Szabolcs László

Nos, ahogy barátnője, Szécsi Debóra 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijából is látszik, Anna most is a táncteremben van. Az, hogy ők ketten együtt táncolnak ott nem meglepetés, hiszen a Debóra és Anna a Dancing with the Stars második évada során kollégák voltak, amikor is Debóra profi táncosként debütált szerelme, Cooky oldalán, akivel négy adásig jutottak. A kétgyermekes anyuka ennek kapcsán ráadásul nemrég elismerte, párja rendkívül nehezen viselte azt, hogy a táncparketten nem ő irányít. Ahogy Debóra fogalmazott, majdnem ötször el is váltak miatta, pedig nem is házasok.

A barátnők ezen kívül is szoktak egymással találkozni amúgy is. Nemrég épp egy közös vacsorán vettek részt a főváros I. kerületében, ám az oda és visszajutásuk elég kalandosra sikeredett, miután Debóra olyan helyen akarta leparkoltatni Annát, ahol megállni tilos volt.

Szécsi Debóra szerint itt nyugodtan meg lehet állni. Azt mondja, Anna gyere be, nyugodtan hajtsál be, simán le tudunk parkolni. Be sem merten jönni ide az utcába, full le van zárva az egész.

- mesélte akkor Anna nevetve.