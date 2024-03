Több mint 10 métert zuhant a Dancing with the Stars profi táncosa, mentő rohant vele a kórházba

Túl buzgó akart lenni a Szerencsekerék március 5-ei játékosa a múltban, ami a karrierjének egy fontos lépésébe került. Sebesi Hunor ugyanis profi táncosként vett volna részt a Dancing with the Stars harmadik évadában Pap Dorci partnereként, ám egy szerencsétlen baleset keresztül húzta számításait. Hunor ugyanis a felkészülési időszak alatt, még az élő showk előtt otthonában egy viharos napon ponyvát akart igazítani a tetőn, amikor is megcsúszott és 11 méter zuhant. Szerencséjére csak a csuklója tört el, de a tánccipőt egy időre ez miatt így is el kellett hagynia, ahogy a nagy szereplést is.

Pap Dorci partnere lett volna a műsor folyamán

Leestem négy emelet magasról, és így kiestem a Dancingből.

- viccelődött Hunor a Szerencsekerék adása közben, ám Kasza Tibi nem tartotta humorosnak az esetet:

Persze, a legtöbb negyedik emeletről való lezuhanás nagyon poénos.

- jegyezte meg a műsorvezető.

Kiderült, hogy Hunorék házán épp felújítás volt, és az augusztus 20-ai vihar leszaggatta a ponyvát róla. Hunor pedig hősnek gondolta magát, és az ácsok figyelmeztetése ellenére maga akarta helyére rakni a fóliát, ám az esős időben sikerült megcsúsznia, majd 11 métert esnie.

Ott voltam, gondoltam felszaladok, megigazítom, de megcsúsztam a tetőn az eső miatt.

- összegezte a dolgot Hunor. Tibi erre pedig már szintén viccelődve csak annyit tudott mondani: Hunor úgy járt, mint Dorothy az Óz, a csodák csodájában, felkapta a szél, és pórul járt.

Ez a baj az xs-s, s-es mértű emberekkel.

- poénkodott a műsorvezető a végén.