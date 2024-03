TNT Inti vallomása: „Szóba került az összeköltözés”

Rendszerint csak az édesanyját és a lányát szokta felhívni telefonon az újév első perceiben, idén azonban Zuber Krisztián, azaz Inti kivételt tett. Egy sugallat hatására felhívta Dalmát, akivel tavaly nyár óta egyre többet beszélgettek.

Inti már az összeköltözést tervezgeti szerelmével Fotó: Szabolcs László

Inti: Dalminak több ruhája van nálam, mint otthon

– Rádöbbentem: a szívemben Dalmi a fontos emberek közé tartozik. Meglepődött, amikor rácsörögtem, de kifejezetten örült. Olyannyira, hogy január végén el is utaztunk együtt Barcelonába, megünnepelni a születésnapját. Úgy gondoltuk, ez lesz a vízválasztó. Ha kibírjuk egymást öt napig, akkor kimondhatjuk, hogy ez már egy párkapcsolat. Azóta Dalminak több ruhája van nálam, mint otthon – kezdte a hot! magazinnak a zenész, aki nyáron újabb nagy dobásra készül: a TNT június 29-én koncertezik a Budapest Parkban.

Inti és Dalma egyfolytában mosolyognak, viccelődnek, látszik rajtuk a boldogság. Egyértelmű: egymásban megtalálták a párjukat és a társukat is.

– Olyan érzés, mintha mindig is együtt lettünk volna, mintha hosszú évek óta ismernénk egymást. Inti lányával, Emmával elsőre szimpatikusak voltunk egymásnak, nemrég együtt buliztunk. Inti anyukája is nagyon kedves, laza és cuki; alig várom, hogy személyesen is több időt töltsünk egymással. Intinek pedig kifejezetten jó a kapcsolata a hatéves kisfiammal, nagyon bírják egymást – mesélte Dalma.

„Mi sem ugrunk fejvesztve az ismeretlenbe” – Fotó: Szabolcs László

Már szóba került az összeköltözés

Mint mindenki másnak, nekik is vannak problémáik vagy alapos megfontolást igénylő döntéshelyzeteik.

– Szóba került az összeköltözés, már beszéltünk arról is, hogyan fogjuk kivitelezni, ha arra kerül a sor. Nyárra tervezzük, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Nagyon szeretek játszani Dalmi kisfiával, irtó okos. Ha szóláncozunk vagy barkochbázunk, van, hogy megver! De nem fogjuk felelőtlenül a mély vízbe dobni, és mi sem ugrunk fejvesztve az ismeretlenbe. Nem a dátum a legfontosabb, hanem az, hogy Dalmival megtaláltuk egymást. Ő olyan, mint én, nagyon hasonlít a gondolkodásunk, sokszor egymástól függetlenül ugyanazt gondoljuk.