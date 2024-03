Elszólta magát Mikes Anna Krausz Gáborról: "Együtt élünk"

Hatalmas bejelentést tett Mikes Anna, méghozzá "csak úgy, mellékesen". Mialatt ugyanis a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorában vendégeskedett, elárulta: Krausz Gáborral szintet lépett a kapcsolatuk, ugyanis összeköltöztek. Természetesen aligha lehet ez meglepő azoknak, akik követték a sztárséf és a táncosnő szerelmét: Krausz ugyanis valósággal más ember lett mellette, sokkal mosolygósabb, láthatóan boldog, és úgy tűnik, Anna is kiegyensúlyozott. Miért ne költöztek volna össze?

Mikes Anna elárulta: már együtt élnek Krausz Gáborral Fotó: YouTube

Együtt élünk, ez nem titok. Tény, hogy most már kevesebbet vagyunk együtt, hiszen neki is itt van egy másik munka, én januártól visszaálltam, kezdődtek az óráim, a tanfolyamok, ez egy egész napos elfoglaltság. Teljesen normális életet élünk. Reggel elmegyünk otthonról és este találkozunk

– magyarázta a műsorban Anna, aki arra is kitért: noha most együtt élnek, korábban, a Dancing with the Stars alatt szinte a nap 24 óráját együtt töltötték, így "meg kellett szokni", hogy azt követően nem voltak annyit egymás mellett.

Mint arról többször beszámoltunk, Krausz Gábor és Tóth Gabi kapcsolata tavaly, a külső szemlélők számára derült égből villámcsapásként ért véget, ugyanakkor ők hosszan dolgoztak azon, hogy mentsék a menthetőt, illetve, ami mindkettejüknek a legfontosabb volt, kislányuk, Hannaróza ne sérüljön eközben. Gábor ezt követően vállalta el a táncos műsort, ami segített neki elterelni a figyelmét családja széthullásáról. A nézők már az első pillanattól felfigyeltek, milyen kémia van közte és táncpartnere, Mikes Anna közt, így szurkoltak is nekik, hátha több lesz mindez, mint egy tánc. Végül valóban így lett, aminek köszönhetően sokan megelevenedett tündérmeseként tekintenek a sztárpár szerelmére.