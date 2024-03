"Ágyhoz voltam kötve" - ilyen állapotban van a súlyosan sérült Szabyest

Szabyest még januárban jelentkezett be a kórházból, amikor is egy komoly térdműtéten esett át. A Farm VIP sztárjának korábban egy balesetben sérült meg a térde, amiről egy röntgen után kiderült, hogy a keresztszalag szakadása mellett súlyos porcleválása és oldalsó szalag sérülése, illetve üvegporca lett. Bár Szabyest a kórházból is a tőle megszokott jó kedvvel nyilatkozott, egy hónappal a műtét után pedig még nagyobb lelkesedesséle mesélt most.

Szabyest-et nagyon megviselte a 4 hét fekvés az otthonában (Fotó: TV2)

– Egy hete, újra tudok mankó nélkül járni, persze merevítőt kell még használnom, de sokkal nagyobb szabadság egy olyan embernek, mint én, aki nem tud 5 percig nyugton ülni. Mert eddig ugye ágyhoz voltam kötve, csak mankóval tudtam járkálni – mesélte az énekes, aki elmondta, hogy mikor 4 hét után kiment az utcára, olyan érzése volt, mint amikor visszatért a Farm VIP műsorából a való életbe.

– Mindenre újra rácsodálkoztam – viccelődött.

De komolyra véve a szót, legközelebb inkább vigyázok az egészségemre, mert ez nagyon hosszú időszak volt. Sehogy sem volt jó már a végére feküdni. Már nagyon unatkoztam, Szerencsére nemsokára a merevítőmet is elhagyhatom, de gyógytornára még 4-5 hónapig biztosan kell járnom

– mesélte Szabyest, aki elmondta, hogy nagyon sok munkát vissza kellett mondania, de a gyógyulása érdekében hajlandó volt erre az áldozatra.

Szabyest roadshow-ra indul

Annak ellenére, hogy nem 100%-os a lába, így is hamarosan fellép, valamint már szervezés alatt van a szakmatszerzek.hu-val közös kezdeményezése.

– Bízom benne, hogy hamarosan beindul ez a kezdeményezésünk, és akkor mehetünk előadni. Ugye ez nemcsak egy edukációs előadás, hanem egy önbizalom fejlesztő program is, ahol a gyerekek tabuk nélkül kérdezhetnek a munkákról. De kérdezhetnek a zenéről, az influenszerkedéstől is, hogy mennyi munka van velük – mesélte Szaby, aki elmondta, hogy mindezek mellett még spanyolul is elkezdett tanulni.