Senkit sem enged a gazdái közelébe Korda György és Balázs Klári kutyája

Korda György és Balázs Klári világéletükben állatbarátok voltak, egyszerre minimum két kutyát tartottak maguk mellett, néha többet is. A házaspárnak most is van egy kis kedvence, a Könyvi névre hallgató 5 éves keverék, akinek meggyőződése, hogy az idegenek mindenképpen kárt akarnak tenni a gazdáiban. A fehér színű, igencsak vicces megjelenésű kutyus ezért folyamatos készenlétben van…

Balázs Klári és Korda György nagyon szeretik az állatokat. (Fotó: Szabolcs László)

A vendégeknek nehéz dolguk van

Könyvi folyamatos szolgálatban van, és bár még neki is szoknia kell az új helyét – Kordáék elköltöztek a híres villájukból – már most jelzi, hogy csak egy nagyon szűk kör tagjai léphetnek be anélkül, hogy az életüket féltenék. Klári és Gyuri bácsi természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy az öleb kedvesebb legyen, de egyelőre nem sok eredményt tudnak felmutatni.

A Korda kutya nem ismer kegyelmet, hiába tesz bármit a gazda házaspár. (Fotó: Szabolcs László)

Életveszélyes forgatás

A Korda házaspárhoz a napokban népes stáb érkezett, a forgatásról megosztott fotók tanúsága szerint egy régi slágerükhöz, a Virágeső című dalhoz készül remix, ami Dj Junior keze munkája lesz. A régi-új dal megjelenési dátumának március nyolcadikát jelölték meg, így nem nehéz kitalálni, hogy nőnapon debütál a sláger. Már, ha Könyvi egy darabban hagyja a hangmérnököt…

Korda György egyébként több fotót is megosztott a munkálatokról, illetve arról, hogy a kiskutyája még a fotós kollégát sem volt hajlandó két méternél közelebb engedni a gazdájához.

Nem kérdés, hogy így nem lehetett túl egyszerű dolguk. Hogy végül sikerült-e rögzíteni a dalt és klipet forgatni hozzá, az legkésőbb március 8-án kiderül, és ha nem, hát mindenki tudni fogja, hogy ki a felelős...

Korda György egyébként ezt a fülbemászó, régi slágert gondolja most újra: