Selena Gomez még mindig küzd a testsúlyával, legújabb képei miatt újra betámadták

Selena Gomez napjaink egyik leggyönyörűbb színésznője, aki hírnevét a 2000-es évek felkapott tini sorozatainak köszönhette. A Varázslók a Waverly helyből sorozat főszereplője azonban évek óta súlyproblémákkal küzd, még ha ez az átlagos rajongóknak fel sem tűnne, ugyanis Selena néhány kiló plusszal is lehengerlően dögös. A sztár azonban korábban több interjújában is elmondta, hogy nehezen dolgozta fel, hogy a 10 évvel ezelőtti alakját már talán sosem kapja vissza, ezért egyre többet foglalkozik az önelfogadással. A téma most azért került újra napirendre, mert a Disney Channel bejelentette, hogy az ikonikus sorozatot újraindítják 12 évvel a lezárása után.

Az újságok címlapján korábban előszeretettel ekézték Selenát, hogy az elmúlt években sokat hízott, és ezzel aláásták a színésznő önbizalmát, aki az elmúlt hónapokban többször is kiállt a nyilvánosság elé és megvédte a testszégyenítésen keresztülmenő nőtársait és magát. Január elején például őszintén bevallotta, hogy sosem lesz már olyan vékony, mint 10 évvel ezelőtt. Korábban egy Instagram-bejegyzésében árulta el, hogy 3 éve egy életmentő vesetranszplantáción esett át, és azóta csak egyberészes bikinikben merte megmutatni magát, annyira szégyellte a műtét utáni sebhelyét.

Most március végén azonban újra betámadta a tengerentúli média és a kritikus embertömeg Selenát, miután egy közeli fotót posztolt magáról, amelyen néhány ruhamérettel nagyobbnak tűnt, mint korábban. A 31 éves nő később törölte a fotót a közösségi médiából és nem adott magyarázatot a képek eltávolítására. Az internetre feltöltött képek azonban már sosem tűnnek el, és a rajongók össze is szerkesztették a friss fotókat a korábbi években készültekkel, hogy megmutassák, hogyan alakult át Selena teste. Bár látszódik a különbség, a legtöbben egyetértenek azzal, hogy jól állnak a plusz kilók a sztáron: