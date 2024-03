Oscar-díjátadó 2024: tartolt az Oppenheimer, Barbie azonban hoppon maradt

Helyi idő szerint március 10-én délután-kora este lezajlott Los Angelesben, a Dolby Színházban a filmes világ minden évben legjobban várt eseménye, a 2024-es Oscar-díjátadó. Idén kétségtelenül Cristopher Nolan mozija, az Oppenheimer dominált: 13 jelölésből hetet váltott arany szobrocskára. Az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája (AMPAS) emellett a Szegény párákat részesítette még több díjban, a film 11 jelölése négy Oscart hozott, emellett az Érdekvédelmi terület zsebelt be még több (szám szerint kettő) díjat. Ha már nyertesek, szó kell essen a vesztesekről is: a Oppenheimerrel egy időben bemutatott, és virálisan össze is kötött slágerfilm, a Barbie alkotói nem örülhetnek különösebben. Noha Billie Eilish-nak köszönhetően elhoztak egy Oscar-díjat (elő is adták a nyertes dalt a gálán, lásd a videónkat lejjebb!), 8 jelölésből egyetlen szobrocska igen szerény eredmény.

Robert Downey Jr.-t is az Oppenheimerért díjazták a 2024-es Oscar-gálán Fotó: AFP

Ők lettek a 2024-es Oscar-díjátadó nyertesei

Mutatjuk a kategóriákat, a jelölteket, valamint (félkövérrel kiemelve) a nyerteseket is:

LEGJOBB FILM

American Fiction

Egy zuhanás anatómiája

Barbie

Téli szünet

Megfojtott virágok

Maestro

Oppenheimer

Előző életek

Szegény párák

Érdekvédelmi terület

LEGJOBB RENDEZŐ

Justine Triet - Egy zuhanás anatómiája

Martin Scorsese - Megfojtott virágok

Christopher Nolan - Oppenheimer

Yorgos Lanthimos - Szegény párák

Jonathan Glazer - Érdekvédelmi terület

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti – Téli szünet

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ

Sterling K. Brown - American Fiction

Robert De Niro - Megfojtott virágok

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Szegény párák

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Megfojtott virágok

Sandra Hüller - Egy zuhanás anatómiája

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Szegény párák

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - Bíborszín

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da’Vine Joy Randolph - Téli szünet

LEGJOBB ADAPTÁLT FORGATÓKÖNYV

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Szegény párák

Érdekvédelmi terület

LEGJOBB EREDETI FORGATÓKÖNYV

Egy zuhanás anatómiája

Téli szünet

Maestro

May December

Előző életek

LEGJOBB ANIMÁCIÓS FILM

A fiú és a szürke gém

Elemi

Nimona

Robot Dreams

Pókember: A pókverzumon át

LEGJOBB OPERATŐRI MUNKA

A gróf

Megfojtott virágok

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

LEGJOBB JELMEZ

Barbie

Megfojtott virágok

Napoleon

Oppenheimer

Szegény párák

LEGJOBB DOKUMENTUMFILM

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

LEGJOBB RÖVID DOKUMENTUMFILM

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

LEGJOBB VÁGÁS

Egy zuhanás anatómiája

Téli szünet

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

LEGJOBB NEMZETKÖZI JÁTÉKFILM

A tanári szoba - Németország

Én vagyok a kapitány - Olaszország

Tökéletes napok - Japán

A hó társadalma - Spanyolország

Érdekvédelmi terület - Egyesült Királyság

LEGJOBB SMINK ÉS HAJ

Golda

Maestro

Oppenheimer

Szegény párák

A hó társadalma

LEGJOBB EREDETI FILMZENE

American Fiction

Indiana Jones és a sors tárcsája

Megfojtott virágok

Oppenheimer

Szegény párák

LEGJOBB EREDETI BETÉTDAL

“The Fire Inside” from “Flamin' Hot: Egy pikáns sikertörténet”

“I’m Just Ken” from “Barbie”

“It Never Went Away” from “American Symphony”

“Wahzhazhe (A Song for My People),” “Megfojtott virágok”

“What Was I Made For?” from “Barbie”

LEGJOBB DÍSZLET

Barbie

Megfojtott virágok

Napoleon

Oppenheimer

Szegény párák

LEGJOBB ANIMÁCIÓS RÖVIDFILM

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over!

LEGJOBB RÖVIDFILM

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

LEGJOBB HANG

Az Alkotó

Maestro

Mission: Impossible - Leszámolás - Első Rész

Oppenheimer

Érdekvédelmi terület

LEGJOBB VIZUÁLIS EFFEKTUSOK

Az Alkotó

Godzilla Minus One

A galaxis őrzői: 3. rész

Mission: Impossible - Leszámolás - Első Rész

Napoleon