Hiába reménykedtek, Oscar-mentesek maradtak

A közelmúltban nagy botrány lett Hollywoodban abból, hogy idén számos olyan színészt és más filmipari szakembert nem jelöltek Oscarra, akik a kollégáik szerint megérdemelték volna. Összegyűjtöttük azokat a zseniális színészeket, akik, még ha jelölték is őket, sosem kapták meg a szobrot.

Az Oscar-díjat minden évben odaítélik a szakma krémjének - Fotó: cagridata / Shutterstock

Oscar-díjat minden színésznek, aki megérdemli

Ha hihetünk a csodákban, akkor hamarosan az alábbi színészek is részesülhetnek Oscar-díjban, hiszen gondoljunk csak bele, mennyit várt Leonardo DiCaprio is arra, hogy saját aranyszobrát foghassa kezébe. Legyen az magyar vagy külföldi jelölt, kicsi országunkat is a képernyő elé szegezi az Akadémia hétfő hajnalban, hiszen ekkor osztják ki az aranyszobrocskákat. Idén ismét szurkolhatunk hazai érdekeltségnek, Mihalek Zsuzsa ugyanis a jelöltek között szerepel a Szegény párák című filmben nyújtott berendezői munkájáért. Ahogyan a korábbi években megszokhattuk, úgy idén sem lesz hiány emlékezetes pillanatokból, így mindenképpen érdemes figyelemmel követni az eseményeket.