Exkluzív interjú a reptérről: Elindultak az Ázsia Expressz versenyzői, ezt mondták felszállás előtt

Vége a találgatásoknak, hiszen kiderült, kik is alkotják azt a nyolc párost, akik idén nekivágnak az Ázsia Expressz életre szóló kalandjának. A TV2 szuperprodukciója a tavalyi közép-amerikai kikacsintás után ráadásul visszatér Ázsiába, hiszen az út most a Fülöp-szigeteken és Tajvanon át vezet.

Hamarosan indul az Ázsia Expressz ötödik évada (Fotó: TV2)

Ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi kalandnak az Ázsia Expressz sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; de útnak indul a Dancing with the Stars álompárja: Mikes Anna és Krausz Gábor. Vállt vállnak vetve indul útnak a híres apa-lánya páros: Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István. De a népszerű házaspár, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti is útnak indul. Sáfrány Emese és Béres Anett is szerencsét próbál, csak úgy mint Jolly és Szuperák Barbara. De Jimmy három fiából kettő, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián is útra kel. A versenyzők között szerepel Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende is.

Krausz Gábor és Mikes Anna is az Ázsia Expressz versenyzői között (Fotó: TV2)

A Bors a reptéren lepte meg az Ázsia Expressz versenyzőit

A Bors az indulás napján kikísérte az induló párosokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre! Arra voltunk kíváncsiak, vajon mennyire izgulnak, tartanak-e a jetlagtől, és vajon mi az az egy dolog, amit egyszerűen nem tudtak kihagyni a bőröndjükből!

Fotó: Mate Krisztian

Tilla a felszállás előtt a Borsnak elárulta, leginkább a családjától volt nehéz elszakadnia.

"A családom fog a legjobban hiányozni, eddig elég szisztematikusan éltem az életem, meg hát, a kutyámat, Dubit se tudtam becsomagolni a bőröndbe. Érdekes, hogy mennyire lázban tart mindenkit ez a műsor, tőlem már elbúcsúzott a hentes is!" - nevetett a műsorvezető.

Fotó: Mate Krisztian

Sáfrány Emese is a kisfiától vett legfájóbb módon búcsút.

"A kisfiamtól nagyon nehéz volt elválni, de úgy voltam vele, hogy ez egy olyan kaland, amit nem szabad kihagyni. Érdekes, hogy mára teljesen lenyugodtam, pedig néhány nappal ezelőtt még nagyon izgultam" - vallotta be a légtornász.

