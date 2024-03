Közös fotóval jelentette be Krausz Gábor és Mikes Anna: vége

Ahogyan arról már a Bors is írt, elrajtol az Ázsia Expressz legújabb évada, amelynek az egyik legjelentősebb versenyzője Krausz Gábor és Mikes Anna. Az egész ország kíváncsian figyeli a friss szerelmeseket, hogy miképpen fognak helyt állni a nagy megmérettetésen, most azonban döbbenetes hírt jelentettek be.

Vége, egy ideig nem kezelik tovább a közösségi oldalaikat.

Már Tilla is jelezte korábban, hogy a verseny ideje alatt nem posztolhatnak, éppen ezért eddig admin posztol helyette. Ugyanez a helyzet Krausz Gáborral és Mikes Annával. Mindketten elköszöntek, és majd csak a játék után írnak személyesen legközelebb.