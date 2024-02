Krausz Gábor új ember lett Mikes Anna mellett: „Még az arcvonásaid is sokkal finomabbak lettek”

Már Krausz Gábor és Mikes Anna első táncánál a Dancing with the Stars-ban felszisszentek a rajongók, mennyire összeillenek. A televíziónézők minden egyes mozdulatukba, minden egyes mondatukba belelátták, hogy itt bizony szerelem szövődött. Végül igazuk is lett, egymásba szeretett a sztárséf és gyönyörű táncpartnere, de csak akkor vállalták fel kapcsolatukat, amikor biztosak voltak érzelmeikben.

Krausz Gáborról sugárzik a boldogság

Egy szó, mint száz, mondhatni egy emberként szurkolt az ország azért, hogy összejöjjön a Séfek séfe mestere és a táncművész. Mert már a DWTS alatt látszott, ahogy Krausz Gábor egyre felszabadultabb, egyre lazább, és egyre többet mosolyog. A változás annyira szembetűnő volt, a séf annyira el tudta magát engedni partnere mellett, hogy szép lassan beszambáztak a döntőbe és meg is tudták nyerni.

Persze sokak szerint voltak egyértelmű jelek, de a páros végül hivatalosan január 4-én egy Disney idézettel vállalta fel kapcsolatukat. Most pedig már túl vannak első közös Valentin-napjukon is, Gábor annyit írt ezt megörökítő posztjához: Első közös Valentin-nap. Ez így most jó. Mi ketten, egy jó film, egy finom sajttál, és egy jó üveg magyar bor.

A kommentszekció felrobbant, özönlenek a kedves kommentek:

„Gábor, új ember lettél, soha ennyit mosolyogni nem láttunk, mint Anna mellett”

„Jesszus, de cukik vagytok együtt”

„Még az arcvonásaid is sokkal finomabbak lettek”

„Soha nem kommentálok, de most kivételt teszek, mert annyira jó látni bennetek! Anna annyira szép és rólad pedig sugárzik a boldogság. Bár ez már a műsor alatt is sütött rólad. Csak a hülye nem látta. Legyetek mindig ilyen boldogok. A boldogságért dolgozni kell”



"A szemetek csillogása mennyire beszédes"