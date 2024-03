Megtámadták a Dancing sztárját - vascsővel verték a fejét

A tavalyi év legnagyobb dobása vitathatatlanul a Dancing With the Stars volt. A TV2 sikerműsora emberek millióit láncolta a tévé elé, és mindenki izgatottan figyelte, hogy ezen a héten vajon milyen csodálatos táncprodukcióval fognak elvarázsolni bennünket a sztárok. Ki ne lenne kíváncsi arra, hogy kedvenc celebeink miképpen ropják a profi táncosok oldalán. Hétről hétre szép ruhába öltöztek, csodás sminket és frizurát kaptak, és lehengerlő koreográfiákkal kápráztatták el az országot. Ez a koncepció természetesen nem csak Magyarországon népszerű. Anglia egyik kedvenc műsora a Strictly Come Dancing, ami nagyon hasonló a Dancing With the Starsra. Ennek egy sztárját érte most brutális támadás.

Magyarországon Krausz Gábor és Mikes Anna nyerték a versenyt

Nikita Kanda a BBC műsorvezetője, a Strictly Come Dancing előző szériájában pedig ő is megmérettette magát. Csodálatos táncokat mutatott be, és bár végül nem ő nyerte meg a versenyt, azért alaposan belopta magát az emberek szívébe. Őt érte most durva támadás. Amikor ugyanis kisétált a munkahelyéről és elindult a metró felé, egy idegen alak odalépett hozzá, és eszelősen nevetve megtámadta. Fogott egy vascsövet, azzal arcon ütötte, majd elszaladt.

Nikita azonnal hívta a rendőrséget, akiknek végül nem sikerült elkapniuk a tettest. Mindazonáltal a műsorvezető kifejtette, hogy mélységesen felháborította és megdöbbentette, hogy ilyesmi megtörténhet. Elmondta, hogy egész életében Londonban élt, és azt hitte, kiismeri a várost, mint a tenyerét. Ez azonban teljesen váratlanul érte. Emellett megnyugtatta a rajongókat, hogy nem esett komolyabb baja, ugyanis nagy napszemüveg volt rajta - írja a Mirror.