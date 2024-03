Megszólalt az eljegyzésről a TV2 sztárja

Értékes, régi, klasszikus vonalú, arany eljegyzési gyűrűt vitt a kereskedők elé egy eladó a Kincsvadászokban. Az 1919-ben készül ékszert egy kisebb gyémánt teszi még értékesebbé. Fejes Tamás szinte azonnal kijelentette: barátnőjét szeretné meglepni vele.

Fejes Tamás szeret ajándékozni (Fotó: TV2)

Fejes Tamás: Eljegyzési gyűrűnek nem egy használtat húznék a csajom ujjára!

A Kincsvadászok kereskedői tudták a Tankcsapda zenésze nem házas. Így amikor meglátták az eladásra szánt értékes ékszert, mindenki ránézett.

– Eljegyzési gyűrűnek? – szegezte is a kérdést Fejes Tominak a mellette ülő Katona Szandra. Persze a zenész nem jött zavarba, hiszen az nem titok, hogy második válása után újra rátalált a szerelem, tavaly osztott meg először közös képet új párjával. A kapcsolatukról lapunkak annyit árult el a népszerű dobos, hogy régóta ismerik egymást a rendezvényszervezéssel foglalkozó kedvesével, akivel aztán a válása kimondása után találtak egymásra. A gyönyörű gyémántköves gyűrűre többen is licitáltak, de végül Fejes Tomi kínált érte a legtöbbet és vette is meg 130 ezer forintért, egyből mondta, hogy a barátnőjének szánja. A sikeres üzlet után azonnal beszólt neki Nagyházi Lőrinc: – Jól hallottam, lakodalom lesz Debrecenben? – de csak annyi választ kapott, hogy majd kiderül.

– Nem eljegyzési gyűrű, nem annak vettem, ez egy kedves ajándék – mondta lapunknak Fejes Tamás. – Ez egy gyönyörű gyűrű, értékes kővel, és az az érdekessége, hogy az ilyen kézzel metszett gyűrűkön eltűnik a vésés idővel. De ez úgy néz ki, mintha nem is hordták volna. Gondoltam, hogy a csajom örülne neki és úgy is volt, nagyon örült neki. Egyébként ha eljegyzési gyűrűt vennék, akkor az biztos, hogy nem egy használt ékszer lenne, legyen bármilyen értékes is – tette hozzá.

A Tankcsapda sztárja éppen a barátnőjének szánt gyémántgyűrűt tanulmányozza (Fotó: TV2)

„Szeretek ajándékozni”

A zenész már több tárgyat vett a műsorban nem kereskedési, hanem ajándékozási szándékkal.

– Szeretem meglepni a szeretteimet, a barátnőmnek vettem a gyűrűn kívül már egy tintaszórót itt, azóta is az irodáját díszíti. De vettem ugye Lukács Lacinak egy Star Wars relikviát. Én is szeretek ajándékot kapni és elképesztő, hogy a Kincsvadászok óta elárasztanak ajándékokkal, meglepetésekkel az emberek. De még édesanyámnak is küldtek a gyűjteményébe egy nippet, elképesztő ez a szeretet! – mondta el a zenész.