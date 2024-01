Durván egymásnak feszült a Tankcsapda dobosa és Nagyházi Lőrinc

Még csak tegnap indult el a vadi új műkincskereskedő műsor, a Kincsvadászok, de már azonnal az első adásban egymásnak feszültek a licitálásnál a műkincskereskedők. Idegtépő pillanat alakult ki a mai adásban, ugyanis egy teljesen ezüstből készült műtárgy keltette fel a gyűjtők figyelmét, ami reális árán 360-370 ezert forintot ér, azonban az érzelmek közbe szóltak és bőven áron felül kelt el.

A kincsvadászok nem kímélték egymást. (Fotó: TV2)

"Háború" a Kincsvadászok közt

Az ezüst műtárgyra 100 ezer forinttól indult a licit, de amire észbe kapnánk, máris 300 ezerre ugrott az ár, ami továbbra is ment feljebb, ugyanis mindenáron meg akarták egymás elől szerezni a tálat.

– Tomi, mondd, hogy nem a romkocsmába akarod ezt – mondta Nagyházi Lőrinc kereskedő a Tankcsapda dobosának, aki meglepő választ adott.

– Megmondom őszintén, hogy ellentétben veletek, én nem értékesítés céljából vásárolnám meg – jegyezte meg Fejes Tamás, mire Lőrinc kiszállt a licitélesből, hogy több esélye lehessen a zenésznek.

A szóban forgó ezüsttál. (Fotó: TV2)

Kiszálltak

Amint a licit ár 355 ezer fölé ment, azonnal ketten is kiszálltak, köztük maga a dobos is, aki magának vásárolta volna az ezüst tárgyat.

Nekem ez volt a teteje, én kiszálltam

– mondta Tomi, mire Dr. Katona Szandra is feladta, aki maga is sokáig versenyben volt. Azonban csak ezek után kezdődött az igazi licitháború.

Molnár Viktor meg sem állt egészen 500 000-ig. (Fotó: TV2)

Az érzelmek is közbeszóltak

Egészen fél millió forintig licitált egymásra a versenyben maradt két műkereskedő, Molnár Viktor és Fertőszegi Péter. Az estüsttál Végül Molnár Viktoré lett nagy küzdelem árán.

– 410. Ez tényleg az az ár, ami a kereskedelemben már értelmezhetetlen. Nekem tetszik ez a tárgy – tette meg a tétjét Viktor műtárgybecsüs, mire Péter is hasonlóan reagált.

– Igen az a baj nekem is átvált a szerelem kategóriába és sajnos a szecesszió a kedvenc korszakom, így 415. Ezek után addig mentek feljebb az ajánlataikkal, amíg el nem érték az 500 ezer forintot, ami már az emócionális határnak is a teteje a BÁV igazgatója szerint, így ő is kiszállt.