"Nem tartom szerencsésnek" – számmisztikus leplezte le Kulcsár Edina és G.w.M születendő gyermekének sorsát

Néhány napja bombaként robbant a gólyahír: második közös gyermekét várja Kulcsár Edina és Varga Márk „G.w.M”. A számmisztikus zenész, Kiss Zoltán Zéro elárulta, milyen személyiségjegyeket hordozhat majd a babájuk.

Kiss Zoltán Zéro számmisztikus elárulta, mire számíthat Kulcsár Edina az új babáját illetően Fotó: Kiss Zoltán Zéro

A kreativitás kódolva lesz Kulcsár Edina babájába?

Csütörtök este G.w.M egy érzelmes Instagram-posztban is elismerte, hogy érkezik a közös gyermekük, aki a rappernek és Edinának is negyedik porontya: előző kapcsolataikból ugyanis két-két gyerkőcük van, s van már egy közös kislányuk is, Amara.

G.w.M elárulta: vágya szerint kisfiúval ajándékozza meg őt az ex-szépségkirálynő. Az Origo szerint pedig az is tudható, hogy Edina már a várandóssága 15. hetében jár. Egy internetes kalkulátorral kiszámolható, hogy gyermekük augusztus 20. magasságában jön majd világra.

– Fiú gyermek esetében nem tartom szerencsésnek a 20-i születésnapot, ha a numerológiát vesszük figyelembe – kezdett bele a Borsnak Kiss Zoltán Zéro számmisztikus, a Karthago zenekar oszlopos tagja.

– A 20-as esetében a 2-es szám a Hold száma, erős érzelmi energiákat, bizonytalanságot hordoz, amit a kettest követő 0 még jobban felerősít. Aki 20-án születik, ideális segítőtárs, de nem a határozottságáról híres, nem tipikus vezető – fejtette ki Zéro, majd a részletekbe is beavatta lapunkat:

– A számítás szerint össze kell adnunk a 2024.08.20. dátum számjegyeit, a szabály szerint ez így néz ki: 20+2+4+8+2=36. Ezeknek számjegyeit összeadva pedig 9-et kapunk, ami a legmagasabb szellemi szám, kreatív jegyeket is hordoz. Mindemellett a már említett bizonytalansági tényezővel azonban nem szerencsés párosítás.

Zéro így folytatta:

A 19-es vagy 21-es nap ideálisabb születésnap lenne. Ha akkor születne, a sorsmisszió számát kiszámolva 1-et kapnánk, ami pedig a Nap száma, férfias, erős jellemvonások társulnak hozzá.

− Kiszámolva a 19-i és 21-i születésnap esetében is megjelennek a kreatív vonások, de már komolyabb vezetői képességgel, erős akaraterővel társítva.

Gidófalvy hazudott a koráról

A Karthago zenésze egy érdekességet is elmesélt ennek kapcsán a jól ismert billentyűsről:

Gidófalvy Attila zenésztársam, a büszke Oroszlán sokáig füllentette, hogy 08.20-án, az államalapítás ünnepén született. Én persze tudtam, hogy ez nem igaz, hiszen akkor egy álomvilágban élő elvarázsolt zenész lenne, nem az a rátermett, kreatív zenész, aki!

– tette hozzá Kiss Zoltán Zéro, majd hozzátette, Gidófalvy valóban nem akkor, hanem 08.21-én született.

– Az ő esetében például az 1952.08.21.-es születési dátum számaiból az 1-es sorsmisszió számot kapjuk, ami a feltalálók száma. De még egy példa, Nikola Tesla születési dátumának, 1856.07.10-nek számjegyeit összeadva 28-at kapunk, 2+8=10, 1+0=1, tehát szintén 1-es a sorsmisszió száma!