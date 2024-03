Tovább nőtt a harag Katalin betegsége miatt Meghan és Harry között

Általánoságban elmondható, hogy amennyiben a család egyik tagja súlyosan megbetegedik, akkor a viszályok a háttérbe szorulnak. Ez természetes emberi reakció, hiszen bár minden családban vannak veszekedések, azért ha veszteség fenyeget, felül tudunk emelkedni a konfliktusokon. Úgy tűnik azonban, hogy ez sajnos nem igaz az angol királyi családra. Pofon után pofonba szalad a Palota, és még ez sem ad okot a békülésre.

Meghan és Harry nem mennek haza / Fotó: Northfoto

A palota rettenetesen megharagudott Meghan Markle-re és Harry hercegre, ez pedig nem is meglepő. Amikor a pár bejelentette, hogy elhagyják a családot, azt mondták, hogy a saját lábukon szeretnének megélni. Nos, ez olyan jól sikerült, hogy azóta is abból élnek, hogy a királyi családot (Harry édesapján, nagymamáját és egyetlen testvérét) ócsárolják, Meghan pedig odáig is elment, hogy rasszistának nevezte Károlyt és Katalint. Ezen a fél világ felháborodott, és Vilmos állítólag úgy megharagudott öccsére, hogy azóta látni sem bírja. Miután kiderült, hogy Károly rákos, Harry (Meghan nélkül) hazasietett, de csak 40 percet töltött apjával, utána repült is haza.

Még súlyosabb a helyzet Katalin rákos diagnózisával. Bennfentesen szerint ugyanis ezt senki nem közölte a tékozló párral, és ők is - ahogyan a pórnép - a tévéből tudták meg a fontos családtag betegségét. Ahogyan megírtuk, Harryék jobbulásukat fejezték ki, de erre reakció azóta sem érkezett. Nem hozta tehát össze a családot a sok nehézség, sőt, talán soha nem volt ekkora a szakadék közöttük. A bennfentesek szerint ez Meghan és Harry kapcsolatának is jelentősen árt. Már eddig is sejteni lehetett, hogy Harry nagyon szeretne újra a családjával lenni, és Meghant okolja azért, miért ilyen csúnya viszály alakult ki. Az pedig kifejezetten halálos lehet a házasságukra nézve, hogy most Katalin mellett sem lehet ott Harry, aki pedig régen az egyik legjobb barátja és bizalmasa volt.