Itt az újabb sokk: Katalin hercegné után újabb közönségkedvenc híresség jelentette be, hogy rákkal küzd

Kendőzetlen őszinteséggel beszélt betegségéről a népszerű Youtuber. A játékfanatikus Ninja becenévre hallgató férfi, akinek a valódi neve Tyler Blevins, egy éves szűrővizsgálat után tudatta a szomorú hírt.

A bőrgyógyásza eltávolított egy anyajegyet a férfi lábáról elővigyázatosságból Fotó: Pixabay

A 32 éves influenszer elmondta, hogy a bőrgyógyásza talált egy anyajegyet a lábán, és elővigyázatosságból eltávolították azt.

Melanomaként jött vissza, de korai stádiumban elkaptuk

- közölte rajongóival az X-en, majd így folytatta:

− Egy másik sötét folt is megjelent a közelében, így ma biopsziát végeztek rajta, és eltávolítottak egy nagyobb területet a melanoma körül, abban a reményben, hogy a mikroszkóp alatt tiszta, nem melanoma széleket látnak majd, és tudni fogjuk, hogy már nincs nagy baj.

Tyler Blevins hálás az orvosoknak, hogy korán felfedezték a problémát és mindenkinek azt tanácsolja, hogy vegyen részt szűrővizsgálatokon. A férfi köszönetet mondott a feleségének, Jessnek is, aki időpontot foglalt a nevében a bőrgyógyásznál. A rajongók pedig sorra küldik a tartalomgyártónak a jókívánságaikat.

A Melanoma a harmadik leggyakoribb bőrrákfajta, a Centers for Disease Control and Prevention szerint. Egészségügyi szakértők arra figyelmeztettek, hogy ez okozza a legtöbb halálesetet, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a rák a test más részeire is átterjed.

A Ninja néven elhíresült gamer, akkor vált népszerűvé, amikor a Fortnite nevű számítógépes játékkal játszott a népszerű énekesekkel Travis Scott-tal és Drake-kel. A 32 éves influenszert a Twitch-en, több mint 18,8 millióan követik - írja a The Sun.