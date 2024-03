Károly király nem kész átadni a trónt Vilmosnak

III. Károly komolyan aggódik az miatt, hogy egyik fia sem áll készen arra, hogy átvegyék a helyét a trónon a botrányaik miatt. A rákos megbetegedéssel küzdő király ugyanis attól tart nem elég érettek, hiszen ő is idős korában került a trónra, így sokkal több életbeli tapasztalattal rendelkezik. Mindezt azok után véli úgy, hogy nemrég még arról beszélt, hogy azt akarja, hogy Vilmos és Harry inkább a családjára fókuszáljon mintsem a trónra.

III. Károly szerint fiai nem állnak készen a trónra. Fotó: AFP / AFP

A fiai több szempontból még instabil lábakon állnak. Csupán csak kettejük viszálya is aggasztó. Nehéz idők ezek, de ennek ellenére Károlynak leginkább a kezeléseire kell fókuszálnia. A lehető legjobb orvosai vannak és ő továbbra is szolgálni akarja a hazáját.

- nyilatkozta egy bennfentes a Mirror cikke szerint.

Habár betegsége miatt leginkább pihennie kellene, Károly úgy véli, hogy fiainak most a feleségeikre és gyermekeikre kell fókuszálni annak ellenére, hogy Vilmos többet dolgozik most mint valaha, és Harry is szívesen segítene apjának.

Károly király azt akarja, hogy Vilmos és Harry herceg a családjával élvezze a mindennapokat, legyenek ott a gyermekeik mellett, miközben ők felnőnek, legyenek kéznél. Épp ezért nem akarja, hogy több nyilvános szereplést vállaljanak az ő helyzete miatt. Ezért olyan elszánt, ezért olyan pozitív a hozzáállása, amely mellé a legjobb kezeléseket kapja.

- nyilatkozta egy a királyhoz közel álló személy.

III. Károlyról február 5-én adott ki közleményt a Buckingham-palota, akkor tudta meg a világ, hogy a királyt rákos megbetegedéssel diagnosztizálták.