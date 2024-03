Elárulta legfőbb akaratát a nagybeteg Károly király - Vilmos és Harry nagyot nézhetnek

Károly király azt szeretné, hogy fiai újra minél több időt tölthessenk a családjaikkal, úgyhogy jelenleg is folyamatban lévő orrvosi kezelései ellenére rákos betegsége miatt vissz akar térni a feladataihoz. Ez abban is megjelenik, hogy nemrég Anglia miniszterelnökével is találkozott. Egy bennfentes szerint a király ebben az ügyben rendkívül akaratos pláne, hogy Károly szereti a népét és tenni akar értük attól függetlenül, hogy kezelés alatt áll-e vagy sem.

Károly vissza akar térni királyi teendőihez. Fotó: AFP

Jelenleg leginkább Vilmos az, aki helyettesíti őt a hivatalos események során, de az Amerikában élő Harry is felajánlotta segítségét apja betegségének híre hallattán. Károly ez utóbbit azonban kifejezetten nem érzi szükségesnek:

Károly király azt akarja, hogy Vilmos és Harry is a családjával legyen. Töltsenek időt a gyerekeikkel, nézzék, ahogy felnőnek, legyenek kéznél. Épp ezért nem akarja azt, hogy állandóan a nyilvánosság előtt álljanak. Szánt szándéka minél hamarabb munkába állni, és ehhez a legjobb kezelést kapja mindamellett, ogy nagyon pozitív a hozzáállása.

- nyilatkozta az információforrás.

Károly rákos megbetegedésének diagnózisát február 5-én jelentette be egy közleményben a Buckingham-palota. Azt, hogy pontosan milyen daganattal küzd azt nem közölték csak azt, hogy tesztek és kezelések alatt áll. Minderre ráadásul a prosztatamegnagyobbodás miatti műtéte során jöttek rá - írja a Mirror.