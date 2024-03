Istenes László megmutatta ritkán látott családját: ilyen gyönyörű nővé cseperedett kisebbik lánya

Istenes László négy gyermek büszke édesapja, azonban csak legidősebb gyermekét, a szintén híres Istenes Bencét láthatjuk rendszeresen nyilvánosan szerepelni.

Gyönyörű családjával fotózkodott Istenes László Fotó: Tv2

A TV2 sztárjának már mind felnőttek a csemetéi, azonban igyekszik őket távol tartani a reflektorfénytől, csak elvétve posztol velük egy-egy közös fotót a közösségi oldalain.

Nem is olyan rég például Bence öccsét, a 18 éves Benedeket mutatta meg a hosszú idő után a követőinek, akiket valósággal sokkolt, hogy már milyen nagy a ritkán látott fiú, illetve az is, hogy mennyire hasonlítanak az apukájával.

Istenes László megmutatta ritkán látott családját

Most pedig úgy látszik, hogy a műsorvezető ismét kivételt tett, méghozzá nem is akármilyet, ugyanis szinte az egész családról posztolt egy közös képet, legidősebb fiát, Bencét és idősebb lányát Boglárkát leszámítva. Az Instagram-bejegyzések alapján az Istenes-család éppen Dubajban pihen, innen jelentkezett be Laci is a családi fotóval a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben.

A Mokka sztárja szerelmével, Katával és kisebbik fiával Benedekkel és lányával, a 23 éves Franciskával látható az idilli fotón, ami alapján megállapíthatjuk, hogy a gyerekek le sem tagadhatnák a szüleiket.