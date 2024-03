Felbolydultak az emberek Zámbó Jimmy fiának videója miatt

A 2002-ben elhunyt Zámbó Jimmy egykori, mesés környezetben található víkendháza tavaly ősszel került fel az egyik legnagyobb ingatlanportálra, a család ugyanis úgy döntött, hogy megválik tőle.

Ötven millióért árulják Zámbó Jimmy nyaralóját. (Fotó: archív)

A nyaralóépület Ráckevén, a soroksári Duna-ág legnagyobb szigetén található, megközelítése csak csónakkal lehetséges, így igazán vadregényes élményekben lehet része a leendő új tulajdonosnak. A ház teljes berendezéssel együtt eladó, közel 50 millió forintot kérnek érte. Sőt, még a folyami átkeléshez szükséges 4 méteres csónak is benne van a vételárban – derül ki az Ingatlan.com hirdetéséből.

A csodálatos környezetben álló épület két szinten összesen 75 négyzetméteres, belső galériás. Bár hétvégi ház, de Ráckeve belterületének számít, így a hozzá tartozó 500 négyzetméteres kertet nem kötelező megművelni. Alighanem sok olyan rajongója van az énekesnek, aki szívesen ideköltözne, hogy közelebb érezhesse magát néhai kedvencéhez.

Eladó Zámbó Jimmy nyaralója Fotó: Ingatlan.com

Zámbó Jimmy legkisebb fia megmutatta a nyaraló minden zegzugát

Hiába a festői szépségű környezet, a víkendház még mindig eladó, a vételár pedig maradt a régi: továbbra is 50 millió forintért árulják a házat. Zámbó Jimmy legkisebb fia, Adrián most egy TikTok-videóban mutatta be a házat, és azt is elárulta, hogy rengeteg gyerekkori emlék köti őt a telekhez, hiszen nyaranta nagyon sok időt töltött ott a szüleivel és a testvéreivel.

- Én javarészt itt nőttem fel, nagyon sokat tartózkodtam itt a nyári szünetekben gyerekként, később pedig fiatal felnőttként

- mesélte Adrián a videóban, hozzátéve: úgy érzi, életének egy fontos szegmense lezárul, ha eladják a nyaralót.

Felbolydult a kommentszekció az eladó nyaraló miatt

Adrián videója alá (nem meglepő módon) rengeteg komment érkezett. A legtöbb hozzászóló azon a véleményen van, hogy ők biztos nem adnák el a különleges emlékeket őrző házat, ahol annak idején Zámbó Jimmy több legendás dalt is írt.