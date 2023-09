Nem kapkodnak Zámbó Jimmy víz nélküli, 50 milliós faházáért

Zámbó Jimmy pörgős életében egyetlen hely volt, ahol nyugalomra lelt: Ráckevén az Angyali-sziget szívében álló házában, ahol biztonságban érezhette magát. Itt ugyan vannak szomszédok, de a sűrű növényzet miatt nem látni be a kertbe, a privát stégen így akár ruhátlanul is lehet napozni, vagy épp csónakázni menni, hiszen a kíváncsi tekintetektől hermetikusan elzárt ez a hely. Pont erre volt szüksége az országosan ismert, elképesztő sikereket megélt legendának, akinek egy idő után már sehol nem volt nyugodalma a rajongók miatt.

Jimmynek egy idő után már sehol sem volt nyugodalma (Fotó: archív)

Örökség

2001. január 2-án tragikus körülmények között elhunyt Zámbó Jimmy. Az énekes örökösei Edit asszony és a két fiuk, Szebasztián és Adrián lettek, akikre tetemes vagyont hagyott az énekes. Hogy pontosan mennyit, arról sosem beszéltek a családtagok, de készpénz, ingatlanok és ingóságok is voltak bőven. Köztük az a ráckevei nyaraló, ahova az énekes elvonult a világ elől. Ezt a 75 négyzetméteres házat dobták most piacra 50 millió forintért, de a jelek szerint a vevők nem tolonganak. Ennek pedig jó oka van.

Az ingatlan.com-on így néz ki a hirdetés Fotó: Internet

Szép is, jó is, de nem annyira

Az ingatlanhirdetés olvasása közben az első dolog, amire felkapja az ember a fejét, hogy – A ház cseh típusú magasított beton alapra épült, alá pincézett, fa szerkezetű, használatba vételi engedéllyel rendelkezik, két szinten 75nm, belső, nyitott galériás – vagyis egy faházról van szó, amit kívülről szigeteltek. A másik elbizonytalanító tényező, hogy – Az ingatlanon bevezetésre került fúrt kútról használható fürdésre, mosogatásra víz – vagyis nincs bevezetve a víz. Ezt az információt egyébként megerősítette az az ingatlanos is, akinél telefonon érdeklődtünk a ház felől.

Azt kell a szigetről tudni, hogy itt még vezetékes víz az nincsen, habár a nyaralóhoz közel van a rév, légvonalban körülbelül 300 méter, és ott van ivóvíz vételezési lehetőség. Itt kútvíz van, amiről megy a fürdőszoba és van csatorna is bekötve. Ilyen szempontból komfortos a nyaraló

– mondta a szakember, aki azt is hozzátette, hogy külön parkolóhelyet is lehetne vásárolni a folyó másik oldalán, mert ott van hely letenni a kocsikat. Az ingatlanhoz egyébként egy 4 méteres tiszai csónak is tartozik.

Túlárazták

A házért a Zámbó fiúk 50 millió forintot kérnek, ami a hirdetés alapos tanulmányozása után kicsit soknak tűnik. Az árazás mértéke egyébként az ingatlanokkal foglalkozó oldal szerint is magas, hiszen a hirdetés alatt azt olvasni, hogy 665 ezer forintos négyzetméter árat kérnek érte, a környéken pedig az élő hirdetésekben ugyanabban az időben 642-647 ezer forintos négyzetméterárak a jellemzők. Lapunk információi szerint a vevők sem adják egymás kezébe a kilincset illetve a 4 méteres tiszai csónak evezőjét, alig akad érdeklődő a házra. Természetesen nincs kizárva, hogy hamarosan megérkezik az a befektető, aki annak idején Jimmy rajongó volt, ezért bármennyi pénzt megér neki, hogy abban a légtérben tartózkodhasson, ahol a rajongásának tárgya élt. Ha nem jön, lejjebb kell vinni az árat, nincs mese.