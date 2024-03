Ez a hála: elnézőek voltak az RTL sztárjával, akiket meglopott, 6 év elteltével sem jelentkezett a kiszabott közmunkára

Nyakunkon a tavasz, a zenészek számára pedig végre elindul a végeláthatatlan turnék sorozata. A legtöbb előadóművész naptárja február végére teljesen megtelik, ilyenkor már bátran tudnak tervezni azzal, hogy mikor hol lépnek fel, illetve mennyi bevételre számíthatnak a fellépéseik után.

Valószínűleg Manuel naptára is megtelt, de furcsa módon elfelejtette beírni az egyik legfontosabb kötelezettségét: azt az 50 óra közmunkát, amit azért rótt ki rá a bíróság, mert két barátjával ellopták a NOÉ Állatmenhely adománygyűjtő dobozát.

Manuel fiatal korában csinált ostobaságokat, amit már rég megbocsájtott volna mindenki, ha jóvá akarná tenni (Fotó: Mate Krisztian)

Mint aki megbánta az alantas tettét...

Manuel és a két barátja 2017-ben követte el a bűntényt, amiről egyébként kamerafelvétel is készült. A fiatal fiúkat hamar el is kapták, majd bíró elé kerültek, de a NOÉ Állatotthon dolgozói azt szerették volna, ha a srácok kapnak még egy esélyt, ezért nem kaptak komoly büntetést, megúszták fejenként 20 ezer forintos pénzbírsággal és 50 óra közmunkával. A történetek itt akár vége is lehetne, ha a mára híressé lett zenész úgy viselkedett volna, mint aki megbánta az alantas tettét. De Manuel reakciói egészen másról árulkodnak…

Elfeledni a múltat

A zenész az ítélet után pontosan hat(!) évig nem jelentkezett az állatotthon képviselőinél. Helyette a karrierjére koncentrált… A történet akkor látott napvilágot, amikor a NOÉ szóvivője, Schneider Kinga egy hosszú posztot írt a Facebook oldalára, a hat éves évfordulóról megemlékezve. Az ügyből hatalmas felháborodás lett, az ország minden tájáról kritikus hangvételű hozzászólások érkeztek Manuel irányába, aki a nagy nyomásra végül annyit hajlandó volt tenni, hogy 2023 októberében egy szemüveg nélkül is jól látható összeget átutalt a menhely számlájára. A pontos összeget nem áruták el, annyit azonban hajlandó volt a szóvivő elmondani, hogy gáláns felajánlás érkezett.

Ezzel azonban még nincs letudva az ügy, hiszen Manuelnek a közmunkát is le kell dolgoznia valahol. Mehet utcát seperni, de akár a NOÉ Állatotthon telepére is, trágyát lapátolni, takarítani.

Manuel sok pénzt küldött (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Az utolsó hírek szerint a zenész idén az év elején tervezte, hogy ledolgozza a a büntetését, de úgy tűnik megint van fontosabb dolga.

Lapunk megkereste a NOÉ Állatotthon szóvivőjét, Schneider Kingát, akinél arról érdeklődtünk, hogy jelentkezett-e náluk Manuel. A válasz pedig csak annyi volt, hogy:

Semmi új!

Vagyis a zenész még mindig nem írta be a táncrendjébe a becsülete tisztára mosását.