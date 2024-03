Megjósolták! Ez a sztárpár nyerheti az Ázsia Expressz műsorát

Elkezdődött az Ázsia Expressz forgatása! A TV2 szuperprodukciójában ezúttal nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén: Stohl András és Till Attila, Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, István, Jolly és szerelme, Szuperák Barbi, Zámbó Krisztián és testvére, Adrián, Sáfrány Emese és Béres Anett, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, illetve Zsigmond Angéla és párja, Mészáros Bende is útnak indult, hogy a megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a 10 millió forintos fődíjért. Bár még csak a forgatás zajlik, a rajongóknak már most megvannak a kedvenceik, és a találgatások is elindultak arról, hogy melyik páros lenne a végső győztes.

Elstartolt az Ázsia Expressz forgatása (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz: Lénárt Évi megjósolta a végeredményt

Lénárt Évi neve sokaknak ismerős lehet már, ugyanis ő az a jósnő, aki a Dancing with the Stars végeredményét is pontosan megjövendölte. Kíváncsiak voltunk hát, hogy az Ázsia Expresszel kapcsolatban mit lát a kártyáiban...

Úgy látom, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna sokáig fog jutni a versenyben, nagy rá az esély, hogy döntősök lesznek

– kezdte Évi a Borsnak, aki azt is biztosra véli, hogy kik lesznek a további döntősök.

– A másik ilyen páros Tilla és Stohl András, akik szintén ott lesznek a legjobbak között. Zámbó Krisztiánt nagyon sokan szeretik, jól fog teljesíteni a versenyeken, de sajnos azt nem látom, hogy a döntőig eljutna. Jolly-t viszont, aki eddig nem kedvelte, most teljesen meg fog változni a véleménye róla. Cserpes Laurával kapcsolatban is sok meglepetés fogja érni a nézőket, de Sáfrány Emesénél már azt látom, hogy megosztó karakter lesz. Sokan nem fogják kedvelni, pedig nagyon kedves lélek, de ez a verseny ki fogja hozni a sodrából, lesz sok sírás – tette hozzá a sztárjósnő, hamarosan pedig kiderül, hogy ezúttal is bejön-e a jóslata.