Wossala Rozina boldogan jelentette be: bővült a családjuk

Wossala Rozina a közösségi oldalán osztotta meg a boldogságát. Az étteremtulajdonos ugyanis a tündéri, három hónapos kiskutya gazdija lett.

Wossala Rozina a közösségi oldalán mutatta meg az új családtagot Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Wossala Rozina bejelentéséhez sokan gratuláltak

A sztárszakács már be is mutatta a nagyvilágnak, és azt is elárulta, hogyan nevezték el a kis uszkárbabát. A fotóhoz egy frappáns bemutatkozást is írt Gganburól, ezen túl pedig az is kiderült, a jövőben is találkozhatnak majd követői a szakács új családtagjával, ugyanis időről időre jelentkezni fognak, hogyan fejlődik, no és nem utolsósorban miként tanul és szokja új otthonát az eb.

– Hali, Gganbu vagyok. Mostantól fel-fel fogok itt tűnni, mert Roziék kutyája lettem. 12 hetesen hoztak el uszkár familimtől.

Egyelőre minden funky, jó a kaja, sokat játszunk.

– Azért azt nem vágom, az élet miért arról szól, hogy meg kell tanulnom mit nem szabad, hova nem szabad, meg hogy csak kint végezzem a dolgom, de ahogy a nagy öregek mondják: Valamit valamiért. Na, majd még jelentkezem! Szevasztok! – írja Rozina posztjában.

Azon túl, hogy mindenki elolvadt a cuki kutyustól, még többen gratuláltak, és sok boldogságot kívántak Rozinának az új családtaghoz. Például Szily Nóra is, aki szintén hatalmas állatbarát, és nem mellesleg három schnauzer: Kyra, Pedró és Nonó gazdája.

– Üdv itt a világban neked, Gganbu. Jó helyen landoltál, pamacs! – írta a műsorvezető.