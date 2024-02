Megszólalt a szakításról a párjánál 20 évvel idősebb magyar énekesnő

Völgyi Zsuzsi már többször megtapasztalta, hogy vannak bizony rossz oldalai annak, ha valaki a nyilvánosság előtt éli az életét. Kiteszi például annak magát, hogy bármit tesz, az valakinek biztosan nem fog tetszeni. Ezért is volt, hogy már másfél éve volt együtt zenész párjával, amikor először közös fotót posztoltak. Zsuzsi ugyanis védeni akarta szerelmét, magát is attól, hogy bárki beszóljon neki a korkülönbség, vagy egyáltalán a kapcsolatuk miatt.

Völgyi Zsuzsi megszokta már nem foglalkozik mások véleményével. (Fotó: Instagram)

Völgyi Zsuzsit már nem érdekli mások véleménye

A gyönyörű énekesnő megkönnyebbült, amikor tavaly év elején kiposztolta közös fotójukat kedvesével, akivel hosszú hónapokig titkolták szerelmüket. Legalábbis a nyilvánosság előtt, mert természetesen családjuk, barátaik tudtak a szépen alakuló románcról. A titkolózás legfőbb oka az volt, hogy a Romantic és a Völgyi Zsuzsi Acoustic sztárja tisztában volt azzal, hogy a 20 év körkülönbség miatt sokan megszólják majd. Ezt a félelmét igazolja az is, hogy a közösségi oldalakon kommentelők nagy része is inkább sarkos véleményt formál az olyan kapcsolatokról, amelyekben nagy a korkülönbség a pár között, pláne, ha a nő idősebb a férfinél. Eleinte még Zsuzsiék baráti körében is voltak, akik nem jósoltak nagy jövőt a kapcsolatnak, a kanapéhuszárokról nem is beszélve. De az énekesnő és párja rácáfoltak a fanyalgókra.

— Jelentem, mi azóta is jól vagyunk, boldogok vagyunk együtt — mondta a Bors kérdésére Völgyi Zsuzsi, majd folytatta:

Éljük a mindennapokat hárman a lányommal, na meg a kutyánkkal és nyuszinkkal. Nem tudok semmi extrát mondani, s talán éppen ez a jó benne, nyugalom van!

— Mindenki végzi a saját dolgát, de persze segítjük egymást mindenben.

Én például reggelenként ugye rádiózok a Dikh-ben, amit imádok, ilyenkor Tomi viszi Glóriát.

— Szóval jól vagyunk így és nem foglalkozom a kommentekkel. Régebben sem nagyon érdekelt, ki mit gondol rólam, a munkámról, a kapcsolatomról, mostanra megtanultam ezt teljesen kizárni!