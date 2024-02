Gyanús jelek: eljegyezték Tápai Szabinát?

Tápai Szabina magánéletéről nem lehetett sokat hallani az utóbbi időben, azonban úgy tűnik, hogy fontos mérföldkőhöz érkezett. A sztáranyukával az egyik egészségklinika megnyitóján találkoztunk, ahol szembetűnő volt, hogy egy gyönyörű ékszer csillogott az ujján. Azaz egyből gondolhatnánk, hogy titokzatos lovagja eljegyezhette az egykori kézilabdázót... De ne rohanjunk ennyire előre!

Tápai Szabina ujján egy szép gyűrű csillog... (Fotó: Bors)

Tápai Szabina és Kucsera Gábor válása

2023-ban derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy tíz év házasság után válik Tápai Szabina és Kucsera Gábor. Az egykori álompárról már korábban is felreppentek olyan pletykák, hogy megromlott a kapcsolatuk, azonban azt senki sem gondolta volna, hogy válás lesz a vége. Bár mindent megtettek azért, hogy együtt maradjanak, végül belátták, hogy ez nem fog működni már, így elengedték egymás kezét. Sőt, Szabina azt is elárulta, hogy az elmúlt tíz évben a megcsalás is éket vert kettejük közé...

− Gáborral mindketten megtettünk mindent a házasságunkért. Sokszor sikerült kimásznunk a gödörből, mert ugyanakkor és ugyanannyira akartuk, de most elkerültük egymást az időben.

Nálam eljött a pont, hogy azt éreztem: tovább nem csukhatom be a szemem. Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész

– nyilatkozta Tápai Szabina tavaly februárban az egyik magazinnak, majd két hónappal később már arról szóltak a hírek, hogy az egykori kézilabdázó tovább is lépett...

„Végre van mellette valaki”

Ha lehet hinni a névtelen bennfentesnek, aki az egyik magazinnak nyilatkozott tavaly áprilisban, akkor Szabina nem szingli már, hanem boldogabb, mint valaha. Az informátor szerint a kézilabdázó talált maga mellé egy olyan férfit, aki mellett ismét bombanőnek érezheti magát...

Végre van valaki mellette, aki újra mosolyt csal az arcára, aki mellett újra bombanőnek érezheti magát. Ha valakinek kijár a boldogság, akkor az Szabina. Sokat szenvedett az elmúlt években

− fogalmazott a titokzatos informátor, akinek szavai alátámaszthatják akár azt is, hogy megtörtént az eljegyzés a szerelmesek között. Hiszen ha Szabina ennyire boldog új párja mellett, akkor nem véletlenül csillog az a gyűrű az ujján...

Tápai Szabina a Valentin-napos eljegyzésről beszélt. (Fotó: Bors)

„Az én kezemet nem akkor kérték meg...”

Most akkor térjünk vissza oda, ahol elkezdtük a történetet: az eljegyzéshez! Szabina nem beszél sokat a magánéletéről, azonban már korábban is szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy a sztáranyuka esküvőre készülhet. Ezt a szóbeszédet egy tavaly novemberi fotó indította el, amit ő maga posztolt az Instagram-oldalára. A képen egy gyönyörű gyűrűvel pózol, s bár ő elsősorban a körmét akarta megmutatni, mindenki az ékszerre figyelt. Pont, ahogy az egészségklinika megnyitóján is, ahol szintén viselte ugyanezt a gyűrűt. Igaz, nem a bal kezén, ahogy azt a friss jegyeseknél szokás, azonban eléggé beszédes volt az a jelenet, mikor az eljegyzésről kérdeztük.

Szabinától azt próbáltuk megtudni, hogy mit gondol arról, ha egy férfi a szerelmesek napján teszi fel kedvesének a nagy kérdést. A sportoló először kijelentette, hogy az ő kezét nem akkor kérték meg, s bár mindenki egyből Kucsera Gáborra gondolt, lehet akár az új udvarló is... Már csak azért is, mert Szabina a kérdést követően azonnal az ékszerhez kapott, s még meg is csodálta, milyen szépen csillog az ujján.

Valentin-napon lánykérés? Hát, az én kezemet nem akkor kérték meg, lehet, hogy cuki, de én biztos, hogy valamilyen más alkalmat választanék erre, ha férfi volnék

− fogalmazott Szabina. Persze ez még nem jelent semmit, simán lehet, hogy csak egy számára kedves ékszerről van szó, amit napi szinten hord...