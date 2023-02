Eleve kudarcra volt ítélve Tápai Szabina és Kucsera Gábor kapcsolata?

Sokan már hónapok óta rebesgették, Tápai Szabina és Kucsera Gábor viszont kitartóan tagadta, hogy zátonyra futott a házasságuk. Most azonban úgy döntöttek, itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba és a nyilvánosság elé tárják, hónapokkal ezelőtt külön költöztek.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor bejelentette, végérvényesen tönkrement a házasságuk

Fotó: Czerkl Gábor

Már a kezdetekkor is voltak intő jelek

Tápai Szabina és Kucsera Gábor 13 évvel ezelőtt ismerkedtek meg, mivel a sors úgy hozta, hogy közös edzőtáborba mentek. Az ex-kajakos már akkor is nagy hírnévnek örvendett, a sporttársak igazi ikonként tekintettek rá, a lányok pedig csillogó szemmel összesúgtak a háta mögött. Nem úgy Szabina, akinek fogalma sem volt róla, hogy kivel futott össze. Szó szerint, ugyanis Kucsi az edzést követő zuhany után félmeztelenül sétált vissza a szobájába, amikor Szabina véletlenül nekiment a mellkasának.

Lehetett volna ez egy romantikus filmbe illő véletlen is, ha Gábor nem csak egy gyors numerát látott volna benne. Ráadásul úgy, hogy párkapcsolatban élt, ráadásul nem akárkivel. Akkori szerelme Sári Évi volt, akivel közös gyermeket terveztek.

Kucsera Gábor Sári Évi párja volt, amikor Szabinával először találkoztak

Fotó: Saját

Én csak gondoltam, hogy ugye edzőtábor, egy futó kaland, és akkor jók is vagyunk. De nem így alakult, Szabina nem ilyen lány volt, ott nem is történt semmi. Elmentünk kávézni az edzőtáborban, és ennyi. Aztán a barátnőmnek elmeséltem, hogy megismertem egy lányt, és egy kicsit megzavarodtam, de ott tényleg semmi nem történt a Szabinával

- mondta korábban a Borsnak Kucsi, ám csak Szabinán múlt, hogy az első találkozásból nem lett egyéjszakás kaland.

Újabb esélyt kaptak

Bár Gábor azt érezte, Szabina nem az a lány, aki megadhatná neki, amit az akkori kedvese, mégsem tudott dönteni kettejük között. Végül addig vacillált, amíg a szőke szépség külföldön kezdett játszani, ahol rátalált a szerelem. Már ezen a ponton is érezhette volna Kucsi, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Sőt, nem csak ő, hanem Szabina is, aki egy reggeli műsorban azt mondta: Nagyon gondolkodtam rajta, hogy kell ez nekem? Ahogyan az lenni szokott, a vonzalom sokkal erősebb volt, mint a józan ész. 2012 végén rövid nyilatkozatban árulták el, hogy a viharos múltjuk, valamint néhány hónappal korábban történt szakítás után továbbra is egy párt alkotnak és eljegyezték egymást. A barátaik két teljesen különböző személyiség szenvedélyes kapcsolatának lehettek szemtanúi, amely eleinte nem volt mentes a hangos szóváltásoktól és ajtócsapkodástól sem. Az eljegyzés után azonban úgy tűnt, Kucsi valóban komolyan gondolja, hogy szeretne megállapodni.

Kocsmából ment az esküvőre

A temérdek intő jel ellenére Szabina vakon hitt abban, hogy szerelmének idővel benő a feje lágya és megváltozik. Ám Kucsi még az esküvőjük napján is olyat tett, ami láttán sok nő faképnél hagyta volna az oltárnál. A menyegzőre 2013 nyarán került sor. A barátnők Szabinának, míg a barátok Kucsinak segítettek a készülődésben és az öltözködésben. Majdnem rossz vége lett, ugyanis a vőlegénynél előkerült egy üveg pálinka. Amikor elindultak a helyszínre, a haverok tettek még egy kitérőt és beültek egy kocsmába. Ha Gáboron múlik, lekési a szertartást.

Ha már ott voltunk persze, koccintottunk egyet, aztán sorra jöttek a „kilépők”. A nagy dajdaj közben szerencsémre hívott Szabina, hogy hol az istenben vagyok, mert már minden vendég ott van

- idézte fel nevetve Gábor az egyik tévéműsorban.

A kajakos majdnem emaradt a saját esküvőjéről

Fotó: Bors

Szemet hunyt: “Nem érinthetem meg a telefonját”

Kucsiért nők ezrei rajonganak, Szabina anno kijelentette, nem akarja megtudni, ha férje megcsalja őt. Részben ezért hozták azt a szabályt, hogy a kétes eredetű üzenetváltásokról, telefonhívásokról, esetleges félrelépésekről egyszerűen nem beszélnek. Szabina egy alkalommal így fogalmazott:

Ez nálunk egy óriási tabu téma. Az elején voltak próbálkozások és nyomozgattam, de aztán meg lettem nevelve, nem érinthetem meg a telefonját.

- jelentette ki Szabina, s azt is elmondta, nem akarja tudni, ha férje megcsalja.

A közös gyerek megerősíti a kapcsolatot?

Az esküvőjük napján nem volt titok, hogy Szabina első közös gyermeküket hordta a szíve alatt. A párok gyakran elhiszik azt a mondást, miszerint egy baba megerősíti a köztük lévő köteléket. Kucsiék esetében úgy tűnt, ez valóban így van. Beni még az esküvőjük évében látta meg a napvilágot. A kajakos teljes odaadással adta át magát az apaságnak és kisfiával azóta is különleges a kapcsolatunk.

Benivel szinte együtt nőttem fel, 15 hónapos volt, amikor bölcsibe ment, előtte Szabina már visszament kézizni, így onnantól én voltam otthon a gyerekkel főállású apukaként. Az élet, tudod, ad és elvesz, nem cserélném el egy olimpiai aranyért sem azt a kapcsolatot, ami van a fiammal

- árulta el Palik Lászlónak a Futtában című podcastben.

Az édesanya ekkor visszament dolgozni, ami hozzásegítette őket ahhoz, hogy a későbbieknek főként szülőkként és nem házastársakként működtek együtt. Sosem titkolták, hogy hullámzó a kapcsolatunk, talán ezért is tekintettek rájuk álompárként, akik látszólag minden akadályt képesek együtt legyőzni.

Újabb lejtmenet

2015-ben a világbajnok kajakos drogbotrányától volt hangos a sajtó. Gábor lebukott az egyik drogteszten, ami miatt 4 évre eltiltották őt a profi sporttól. 1 évvel később újra tárgyalták az ügyet és 2 évet kellett kihagynia, azonban nagyon megviselte őt és az egész családját is, élete legnagyobb töréseként tekint vissza erre az időszakra, második gyermekük születése mindent helyrehozott. 5 évvel később,

A szülők és Beni a föld felett lebegtek a boldogságtól, 2018-ban Milla rengeteg örömteli perccel ajándékozta meg őket. A 2019-es esztendő külső szemmel a házasságuk legszebb évének volt mondható. Szabina ekkor kapott felkérést a Fuss család, fuss! című műsorba, amelynek forgatási helyszínén bár hosszú heteket töltött Millával, Gábor pedig Benire vigyázott otthon, mégis idilli és harmonikus volt a kapcsolatunk, gyakran randiztak is. Mint kiderült, már akkor is külön töltötték az éjszakákat.

Vidéki levegő mindent megváltoztatott

2020-ban Kucsi örömmel vállalta el a felkérést, hogy versenyzőként részt vegyen a FarmVIP aktuális évadában. Utóbb felröppent a hír, hogy Sydney van den Bosch és Gábor összeszűrték a levet. Ez Szabina fülébe juthatott és elindított egy olyan lavinát, amit már a harmadik gyermekük, Bella érkezése sem tudott megállítani.

Alig, hogy megszületett Bella, apukája rövidesen bejelentette, hogy oviapunak áll és a vadonban táboroztatja a gyerekeket. Akkor azzal magyarázta, sokkal könnyebb dolga lesz Szabinának mivel Gábor magával vitte Benit is.

Bence is jön velem a táborba, egy igazi apás-fiú program lesz ugyanis a lányok nem tudnak velünk tartani, hiszen Szabina nemrég adott életet a harmadik gyerekünknek. Kicsit kiszakadunk itthonról és így neki is meg tudom mutatni azokat a csodás élményeket, amiket én is átéltem az ő korában

- vélekedett akkor az édesapa, s ezután megesett, hogy hónapokat töltött távol az otthonától. Közben bevallották, dolgoznak a válságba jutott házasságukon, amit ahogyan az kiderült, már nem tudtak megmenteni, ezért 8 hónappal ezelőtt külön költöztek.