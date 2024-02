Újabb szintet lépett Joshi Bharat élete

Az indiai származású tévés-sorselemző évtizedeken keresztül élte megszokott életét, melyben bár voltak változások, azok koránt sem olyan sűrűn érkeztek, mint az utóbbi években. Joshi Bharat nem tagadja, eleinte nehezen szokta meg a sorra érkező nehézségeket, de ma már újra várakozással telve tekint a jövőbe, ami egyébként egy új és izgalmas kalandot is tartogat számára. Az idén éppen 44 éve hazánkba érkező híresség többek között erről is mesélt a Borsnak.

Joshi Bharat ma már élvezi a házimunkát. (Fotó: Facebook)

„A sikerélmény folyamatos fejlődésre sarkall”

— Nem csak hogy megtanultam egyedül élni, de ma már élvezem is az összes ezzel járó kihívást. Régebben a sütés-főzés tudománya olyan volt számomra, mint egy utazás valamelyik másik univerzumba. Vagyis lehetetlennek tűnt.

Mostanra remekül elboldogulok a konyhában, sőt, örömet okoz az összes házimunka, amit magam végzek.

— Először kenyeret sütöttem, de ma már szintet léptem és az olyan bonyolultabb dolgokat is el tudom készíteni, mint mondjuk egy olasz focaccia és ez a sikerélmény folyamatos fejlődésre sarkall. Annak idején nem voltam az a kimondottan házias típus, de ma már az is örömet okoz, ha mondjuk látom, hogyan szépül meg a szőnyeg, ha kiporszívózom — kezdte lapunknak Joshi Bharat, aki a munkában is folyamatosan megújul.

Spirituális utazásra készül Joshi Bharat

— Az ember életében az egyik megújulás hozza magával a másikat, így egyre több kihívás talál meg. A Rádió Bézs hozott egyfajta folytonosságot az életembe és most egy nagyon izgalmas lehetőség előkészületei is zajlanak. Megkeresett ugyanis egy nagyon kedves, régi ismerősöm, akivel arról beszélgettünk, hogy talán kitalálhatnánk valami közös projektet.

Renegeteget beszélgettünk, majd szépen lassan formálódni kezdett egy spirituális alapokon nyugvó társas utazás ötlete, ami mostanra már a megvalósítás fázisába lépett

— árulta el a tévés, aki a részletekbe is beavatta lapunkat.

— Az életben minden egyes utazásunk egy, vagy akár több lépéssel is önmagunk megismerése felé vezet. A meseszép, vagy történelmi jelentőségű helyek meglátogatása közben, vagy csak sétálva egy város utcácskáit járva óhatatlanul is szembejönnek velünk a megoldások a minket foglalkoztató kérdésekre. Ezért is jött az ötlet, hogy elindítunk egy spirituális utazássorozatot, melynek célja, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a legbelső énjükhöz, miközben kikapcsolódnak.

Az első ilyen utunk márciusban Firenzébe vezet.

Az ódon városnak már önmagában is lélekgyógyító ereje van, de természetesen a résztvevők számíthatnak izgalmas előadásokra, amelyet jómagam és egy kiváló coach barátom tartunk majd — tette hozzá tévés-sorselemző.